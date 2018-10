Elele, sezonun ruhuna uygun müthiş bir sonbahar atmosferi ile ekimi taçlandıran detaylara imzasını atıyor. Kapak kızı Ebru Şallı yeniliklerle geliyor hayatımıza, onu yakından tanımak gerek.

En yeni ve genç ekran yüzleri ise hayallerinin peşinden başarıya koşarken küçük bir mola verip bize poz verdiler, kendilerini anlattılar; umut yüklediler. Ekimi güzel kılacak mekan, konser, kitap ve film önerileri ise cebinizde dursun, her an ihtiyacınız olabilir. Bu ay güzellik önerilerimizse eski oyuncu, yeni sosyal medya yıldızı Elvin Levinler'den geliyor. Müthiş enerjisine yakışır gökkuşağı renklerinde bir çekim ile sezonun güzellik trendlerini yakaladık. Peki ya, ekim bize ne gibi yeni lezzetler sunacak? En lezzetli sohbahar yemekleri için Maillard Dining'in ortaklarının kapısını çaldık. Bir de sürprizimiz var; Bebeğimle Elele dergisi dolu dolu içeriğiyle Elele'nin hediyesi. 2 dergi bir arada; kısacası, her kadına hitap ederek mutluluk garantileyen bir sayı sizi bekliyor.



