Elele Dergisi, ekim ayına oyuncu Ahsen Eroğlu ile merhaba diyor!

Menajerimi Ara dizisinde Dicle rolüyle karşımıza çıkan Ahsen Eroğlu neşesi, sevecenliği ve tükenmek bilmeyen enerjisiyle fotoğraf çekimini de etkisi altına alıyor. Onu daha yakından tanımak için gerçekleştirdiğimiz röportajı kaçırmayın!



Bu ay Serkay Tütüncü ile bir zaman makinesine giriyor ve modern erkeğin sınırlarda gezen ruh hallerine tanık oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çok özel fotoğraf çekimi ve röportaj sizi bekliyor.



Sonbahar trend raporu, en son moda haberleri, vegan beslenme önerileri ve cildinizi sonbaharda şarj edecek bakım tüyolarıyla yenilenmeye başlayabilirsiniz.



Sizin için bir de sürpriz hazırladık! Ekim sayımızla birlikte iki farklı kapak seçeneğiyle defter, tüm okuyucularımıza hediye.



Kaçırmayın...