Elele sonbaharı neşeyle, güler yüzle ve huzurla selamlıyor. Ekranların en sevilen isimlerinden Demet Özdemir, eğlenceli kimliğini ve çok daha ötesini keşfettiğimiz kapak çekimimizle huzurlarınızda.

Çukur’un Aliço’su Yetenekli Bay Rıza Kocaoğlu ise, sevdiğimiz doğru ve dürüst adamlar kategorisinde Elele’deki yerini alıyor. Amerikalı ressam Edward Hopper’ın yalnızlığı anlatan tabloları bugüne yansırsa, yalnız kadınlar bu tablolardaki yerini ne tür bir yalnızlıkla alırdı dersiniz? Gonca Vuslateri, Damla Sönmez, Funda Eryiğit, Tülay Günal, Dolunay Soysert ve Jülide Ateş en ‘yalnız’ oldukları şekilde Elele’deler. Çünkü sonbahar! Çünkü okunacak, gidilecek, yapılacak, huzur dolacak çok şey var. Yeni sezon trendlerinden alışverişe, güzellik sırlarından geziye sonbaharın tadını çıkaracağınız her şey bu ay yine Elele’de.



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