Elele dergisi, yaza Çağla Şıkel ile merhaba diyor! Pandemi süresince ekranda olan ve sağlık programıyla bir kez daha hayranlığımızı kazanan Çağla Şıkel’le Elele Haziran sayısında sosyal mesafeli bir çekim ve röportaj gerçekleştirdik. Kaçırmayın!

Normalleşme sürecine ayak uydurmaya çalıştığımız ve ilk adımı attığımız bu ay, eski normalin yeni normale ne kadar benzeyeceğini sorguluyor; Demir Demirkan, Esra Gülmen, Hayal Köseoğlu, Tolga Karaçelik ve Ahsen Eroğlu’na ‘normal ne demek?’ diye soruyoruz. Yeni normale derinlemesine bir bakış, haziran sayımızda. Karantina günlükleri, kendi yıldızlarını da yarattı. Bize kalırsa bu sürecin kazananı Fırat Çelik! Paris’te bir öğle vakti kendisine bağlanıyor ve keyifli bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Fotoğraflarıysa Elele için kendisi çekiyor!



Yeni düzen, yeni bir sözlük gerektirir; koronafobiyi ve hepimizin ihtiyacı olan zihin detoksunu sizin için masaya yatırdık. Ayrıca bu sene yükselişte olan ‘single age’ yani yalnızlığın gücü, bekarlığa yüklenen yepyeni anlamlarıyla yine bu sayfalarda.



Elele Haziran sayısı çıktı! Tüm bayilerde ve dijital platformlarda…

