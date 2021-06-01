Bu sayıyı kolektif bir motivasyon ile hayal kurmaya adadık! Berfu Yenenler, Semi Sırtıkkızıl, Sezin Güleryüz, Müge Bayramoğlu ve Melike Şahin ile birlikte yaz rüyalarına doğru yola çıkıyor ve güneşli günlerin hayal panosuna varıyoruz! Sizin hayallerinizde neler var? Hep birlikte bir yaz rüyasına yatıyoruz.

2021 yaz trendleri, en gözde yaz butikleri, makyaj çantanızı ısıtan güneş ve hayvan dostu güzellik ürünleri ise yine Elele haziran sayısı sayfalarında.

Sizin için bir de sürpriz hazırladık! ‘Tatil Rehberi’ kitabı Elele haziran sayısı ile birlikte tüm okuyucularımıza hediye.

Elele haziran sayısı çıktı!

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