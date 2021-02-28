Elele Mart Sayısı Çıktı!
Elele Dergisi, mart ayına Şevval Sam ile merhaba diyor! Cesur bir hak savunucusu, doğayla barışık bir yardımsever, sürprizlerle dolu bir oyuncu ve hikayeleri olan bir müzisyen… Şevval Sam ile gerçekleştirdiğimiz röportajı ve fotoğraf çekimini kaçırmayın!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Banu Çiftçi, Müge Boz, Ezgi Çağlar, Hilal, Nevşin Mengü, Jilet Sebahat ve Tülay Günal ile biraraya gelerek; ataerkil dile göre şekillenen ve dayatılan ‘güç’ kavramını masaya yatırıyoruz. Kendi güç tanımını yaratmaktan korkmayan, cesur herkes için ‘Hür Doğdum, Hür Yaşarım’…
Bu bahar, diğerlerinden biraz farklı; ‘moda eşittir rahatlık’ diyor ve rahat stiline hayran olduğumuz beş Influencer’ın gardırobuna misafir oluyoruz. Güzellik ve moda sayfalarımızda ise 2021 İlkbahar/Yaz trend raporu, sizi bekliyor!
Bir de sürprizimiz var! Yetişkinler için ‘Mandala’ boyama kitabı, dergiyle birlikte tüm okuyucularımıza ücretsiz.
Kaçırmayın!
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