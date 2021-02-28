Elele Mart Sayısı Çıktı!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Banu Çiftçi, Müge Boz, Ezgi Çağlar, Hilal, Nevşin Mengü, Jilet Sebahat ve Tülay Günal ile biraraya gelerek; ataerkil dile göre şekillenen ve dayatılan ‘güç’ kavramını masaya yatırıyoruz. Kendi güç tanımını yaratmaktan korkmayan, cesur herkes için ‘Hür Doğdum, Hür Yaşarım’…

Bu bahar, diğerlerinden biraz farklı; ‘moda eşittir rahatlık’ diyor ve rahat stiline hayran olduğumuz beş Influencer’ın gardırobuna misafir oluyoruz. Güzellik ve moda sayfalarımızda ise 2021 İlkbahar/Yaz trend raporu, sizi bekliyor!

Bir de sürprizimiz var! Yetişkinler için ‘Mandala’ boyama kitabı, dergiyle birlikte tüm okuyucularımıza ücretsiz.

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