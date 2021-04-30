Son dönemdeki kahkahalarımızın en büyük kaynağı, mizahta yeni oyun kurucu Hasan Can Kaya ile bir araya geliyoruz! Hasan Can Kaya, oyunu kurallarına göre oynamıyor ve kendi kurallarıyla oyun kurmanın şifrelerini kıvrak zihninde saklıyor. Konuşanlar tahtasına, ismini yazma sırası onda!

Cömert renk paletleri, desen aşkı ve modanın ‘hisset!’ emri veren en renkli ve yeni trendleri; Londra, Paris, Milano ve New York sokak modasına hayalperest bir bakış ve çekim alanımıza giren en son güzellik ürünleri ile baharı kutlamaya devam ediyoruz!

‘20 Uzmandan Yaza Hazırlayan 20 Diyet’ kitabı ise dergiyle birlikte tüm okuyucularımıza hediye!

Elele mayıs sayısı çıktı!

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