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Elele Mayıs Sayısını Hemen İndirin!

Elele Mayıs Sayısını Hemen İndirin!

Elele bu ay evden çıkamayan okurları için birçok dijital platformdan indirebiliyor.

Peki Dergide Bu Ay Ne Var?

Elele Dergisi, mayıs ayını tek kişilik dev kadro Gülse Birsel ile karşılıyor. Kendi dergi kapağını kendi çekerek bir ilke daha imza atan Gülse Birsel’le; tam da ihtiyacımız olan bu zamanda derinlemesine bir sohbet gerçekleştirdik. Evet, o şeref bize ait. Koronavirüs ile birlikte her alanda, önlenemez bir değişime tanık oluyoruz. En çok da biz, yani alışkanlıklarımız dönüşüyor! Afra Saraçoğlu, Bahar Toksoy Guidetti, Nilay Örnek, Erdil Yaşaroğlu ve Ufuk Beydemir ile evlerimizde deneyimlediğimiz ‘Başkalaşım Hikayesi’ni konuştuk.


Yeni gerçeğimiz dijital sergiler, kitap, dizi ve film önerileriyle hayatımızı keyifli bir şekilde eve sığdırmaya devam ediyoruz. Ayrıca trendleri de ev stilinize uyarlamayı teklif ediyor ve ‘1 Salon 5 Konsept’ temasıyla modanın eğlenceli yüzünü içeri taşıyoruz.
Gerçekçi bir gelecek senaryosu, aşkın yeni versiyonu 'online date', sosyal medyadaki kişisel gelişim savaşları ve koronavirüs ile birlikte hayatımıza giren birçok yeni konuyu masaya yatırdığımız, yüzde yüz ev yapımı Elele mayıs sayısı çıktı.

Evden Çıkmadan Elele'yi Okuyun

E - Dergi Formatında

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