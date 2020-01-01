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Elele Nisan Sayısı Bayilerde!

Elele Nisan Sayısı Bayilerde!

Evde daha fazla vakit geçirdiğimiz bugünlerde Elele dopdolu bir içerikle karşınızda. Melis Sezen röportajı ve Hande Kazanova’nın “Yeni Dünya Astrolojisi” kitabı bu ay Elele’de.
Bu ay evde geçirdiğiniz zaman Elele ile renklenecek. Nisan sayımızda evde geçirdiğiniz daha kaliteli hale getirmek için kitap, film, dizi ve online sergi önerilerimizi sunduk.

Dergimizde bu ayki konuğumuz Türkiye’nin ilk rap filmi Kovala’nın asi, yaratıcı ve gizli romantik kızı Melis Sezen.

2020 yılı hakkındaki öngörüleriyle bugünlerde adından sıkça bahsettiren Hande Kazanova’nın “Yeni Dünya Astrolojisi” kitabı da bu ay Elele ile ücretsiz!
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