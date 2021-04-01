Elele nisan sayısı çıktı!

2021 bahar sezonunu görsel bir şölenle açıyoruz! Moda sayfalarında trendlerin en gözde renkleri ve desenleri; Sex and the City dizisinin modaya ilham veren ikonik karakterleri ve sokak modası sizi bekliyor!

Retinol, hyaluronik asit ve arama motorunda en çok aranan diğer cilt bakımı kelimeleri ne anlama geliyor? Arşivlik bir sözlük, güzellik sayfalarımızda…

Televizyon dizilerindeki kötü kadın karakterler, günümüzde de mitlerin esiri olabilir mi? Modern Cadılar Kulübü’nü, kadınların kaderini dönüştürmek için masaya yatırıyoruz! İkili ilişkilerde, alanını koruyanlar ve tüm alanı birlikte değerlendirenler… Siz hangisisiniz? Aşklık Oyunları yazısında, yanıtı bulacağınıza eminiz! Ayrıca ilişki sayfalarında, libido hakkında konuşacaklarımız da var…

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