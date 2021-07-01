Özgür ve sınırsız bir yaz hayalinde, sahil stiliniz ve tatil bavulunuz için rengarenk bir stil rehberi hazırladık. Kroşenin dönüşü, ilhamını güneşten alan renkler ve elbette ki sıcak şapka devrimi yol arkadaşınız olabilir.

Ketojenik diyet, yaz ile yüzde 100 eşleşme sağlayan cilt bakımı önerileri ve makyaj tüyoları, girişimci ruhunuza iyi gelecek özel röportajlar ve tabii ki Alaçatı’yı, Çeşme’yi ve Bodrum’u merkezine alan seyahat rotaları…

Hepsi ve çok daha fazlası Elele temmuz sayısında!

Sizin için bir de sürpriz hazırladık! Tatilde, evde, balkonda, plajda ve her nerede olursanız olun baş ucunuzda size eşlik edecek bir kitap, tüm okuyucularımıza hediye.

Elele temmuz sayısı çıktı!

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