Elele, ünlü isimleri ‘YILDIZLAR’la buluşturdu!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Elele dergisi geçtiğimiz ay Les Ottomans Hotel’de, ünlü isimlerin de katılımıyla keyif dolu bir ‘Astroloji Buluşması’, gerçekleştirdi. Imedeen ve Doğadan’ın sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte, Hande Kazanova katılımcıların yıldız haritalarını yorumladı.

Begüm Kütük, Gül Gölge, Zeynep Ilıcalı, Aslı Şen, Pınar Aylin gibi birçok tanınmış ismin bir araya geldiği etkinlik, sabah saatlerinde brunch ile başladı. Ardından Hande Kazanova, katılımcılara burçları ve yükselen burçları ile ilgili yorumlarda bulundu ve yıldız haritalarını çıkarttı. Gün, Yasemin Bradley’nin beslenme konusunda verdiği öneriler ile devam etti.

Doğadan, gün boyunca çayları ile sohbeti ısıttı. Beyaz çay, katılımcıların favorisi oldu.

Cildin doğal destekleme yapısında bulunan elementler ile aynı işlevi gören proteinler ve nem tutucu polisakaritlerden oluşan, Marine Complex içeriğiyle ilk yaşlanma belirtileri üzerinde etkili IMEDEEN herkesin dikkatini çekmeyi başardı.



