Elele'nin ağustos sayısı çıktı!

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Elele dergisinin ağustos sayısı bayilerde yerini aldı.

Derginin kapağında Türkiye'nin en çok güldüren kadını Gülse Birsel yer alıyor. "Hırslı değilim ama azimli biriyim" diyen ünlü oyuncu, yeni sezon sürprizlerini de Elele'ye anlattı. Televizyon programcısı Seda Akgül'ün "Erkekler neden aldatır, uzak durulması gereken erkekler hangileri" gibi sorulara cevap aradığı kitabı "Dişilik mi? Kişilik mi?" de Elele'nin okurlarına hediyesi. Dergide ayrıca akıllı alışveriş önerileri, son dönemin en beğenilen yakışıklıları, yaz parfümleri, dört dörtlük seks için ipuçları gibi renkli konular yer alıyor. Sakın kaçırmayın!