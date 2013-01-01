Elele'nin Aralık sayısı çıktı!

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İşte yeni sayıda öne çıkanlar...

Elele, dopdolu bir Aralık sayısı ile 2013 yılını bitiriyor. Yılın son sayısının kapağında Aslı Enver var! Kayıp dizisi ile çok daha dişi bir karakter olarak karşımızda çıkan Aslı Enver'in çok özel röportajı ve fotoğrafları Elele'de! 2013'ün en çok konuşulan on ismi, yani; Yağmur Tanrısevsin, Derya Şensoy, Ezgi Eyüboğlu, Eda Ece, Buse Terim, Fidan Martinoviç, Fatmagül Fakı ve Burçe Bekrek de Elele için biraraya geldi ve birbirinden güzel fotoğraflar verdi. Ayşe Arman'ın bu ayki konuğu ise Aşk dizisinin yakışıklısı Hakan Kurtaş! Güzellikten beslenmeye, modadan sağlığa, stil önerilerinden kariyere kadar dopdolu bir içeriği sahip olan Elele'nin okurlarına hediyesi ise Hande Kazanova'dan astroloji rehberi kitabı.