Elele'nin yeni sayısı bayilerde yerini aldı.

Kapağında son dönemin en çok konuşulan genç yıldızlarından Hande Erçel'in yer aldığı sayı, içeriğiyle de dolu dolu. İşte dergide yer alan konulardan bazıları…



Masal Kızları: Bodrum Masalı dizisinin üç yetenekli oyuncusu Ezgi Şenler, Zehra Yılmaz ve Serel Yereli ile bir araya geldik.



Moda: Mevsimin ses getiren renk ve dokuları



Görevimiz komedi: Son dönemin en eğlenceli isimleriyle özel bir prodüksiyon



Cinsellik: G noktasına karşı R noktası!



Güzellikte teknoloji devrimi: Estetik dünyasındaki yenilikler



Fırça etkisi: Makyaj fırçası deyip geçmeyin, her biri farklı bir amaca hizmet ediyor!



Hediye kitap: Şekersiz&Glutensiz tarifler





