Kapağında son dönemin en çok konuşulan genç yıldızlarından Hande Erçel'in yer aldığı sayı, içeriğiyle de dolu dolu. İşte dergide yer alan konulardan bazıları…
Masal Kızları: Bodrum Masalı dizisinin üç yetenekli oyuncusu Ezgi Şenler, Zehra Yılmaz ve Serel Yereli ile bir araya geldik.
Moda: Mevsimin ses getiren renk ve dokuları
Görevimiz komedi: Son dönemin en eğlenceli isimleriyle özel bir prodüksiyon
Cinsellik: G noktasına karşı R noktası!
Güzellikte teknoloji devrimi: Estetik dünyasındaki yenilikler
Fırça etkisi: Makyaj fırçası deyip geçmeyin, her biri farklı bir amaca hizmet ediyor!
Hediye kitap: Şekersiz&Glutensiz tarifler