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Elele'nin Ekim sayısı çıktı!

Elele'nin yeni sayısı bayilerde yerini aldı.

Kapağında son dönemin en çok konuşulan genç yıldızlarından Hande Erçel'in yer aldığı sayı, içeriğiyle de dolu dolu. İşte dergide yer alan konulardan bazıları…

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