Elele'nin kasım sayısı çıktı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yeni sayıda neler mi var?

Elele'nin kasım sayısı dolu dolu, çok renkli! Derginin kapağında güzelliği ve oyunculuğuyla son dönemin yıldızlarından olan Hande Doğandemir yer alıyor. Genç oyuncunun çok özel röportajı ve fotoğrafları da Elele'de. Seks mitleri, yeni sezondan 180 moda trendi, güzellik önerileri, Ayşe Arman'ın Mustafa Üstündağ ile röportajı, soğuk havaların yarattığı depresyondan kurtulmanın yolları da dergide yer alan konulardan sadece bazıları. Elele'nin okurlarına bir de hediyesi var: "Kış Enerjisi İçin 40 Detoks İçeceği" kitabı. Sağlıklı detoksun kurallarının yer aldığı kitapta Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan'ın hazırladığı 40 içecek tarifi de sizi bekliyor.