Elele'nin mayıs sayısı çıktı

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Yeni sayı bayilerde!

Kapağında Derya Şensoy'un yer aldığı sayı, içeriğiyle yine dopdolu! Derya Şensoy kapakta Vakkorama imzalı kıyafetler giydi ve Cem Lokmanhekim imzalı takılar taktı. Fotoğrafların Semih Kanmaz'a ait olduğu çekimin styling’ini Ayşe Yılmaz ve Aslı Akal yaptı. Saç Uğur Alevyılmaz, makyaj Melis İlkkılıç'a ait.



Elele'nin mayıs sayısında ayrıca yaz modasının olmazsa olmazları, Güldür Güldür ekibi ile çok özel bir röportaj, yaza hazırlayan diyet önerileri, moda ve güzellikte sezonun hit rengi turuncu öneriler yer alıyor. 265 hediye önerisinin yer aldığı Anneler Günü eki de hediye!