Bu ay kapağımızda Gökçe Bahadır var.

Her rolün hakkını başarıyla verebileceğini ispatlayalı çok oldu! Kendine has duruşu ve orijinal oyunculuğuyla ayrı bir yerde konumlandırılmayı hak eden Gökçe Bahadır’ı keşfe çıkıyoruz. Bahar güzelliklerle geliyor. Sade, elegan ve dikkat çekici pudra pembesiyle trendleri yakalayın! Sayfalarımızda sezonun anahtar parçaları sizi bekleyenler arasında. Kendinden emin tavrı ve bambaşka havasıyla Kubilay Aka Elele için kamera karşısına geçti. Komedinin yeni kare ası Miray Akovalıgil, Aslı İnandık, Zeynep Girgin, Yasemin Sakallıoğlu ile özel bir çekim nisan sayımızda.

Yaza hazırlayan 25 Uzmandan 25 Diyet kitabı Elele ile herkese hediye.



Kaçırmayın.