İşte derginin yeni sayısında sizi bekleyenler:
* Eyvah Eyvah 3'ün güzel yıldızı Özge Borak ile çok özel bir röportaj! Borak, Ata Demirer ile evliliğini ve bilinmeyenlerini anlattı.
* Yüzde 100 mutluluk! Mutlu olmak sandığınız kadar zor değil. Bilimsel olarak kanıtlanmış yollarla, mutluluğun kapılarını aralayabilirsiniz.
* Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Bi Küçük Eylül Meselesi'nin setinden özel görüntüler...
* Sevgililer Günü'nde küçük bir kaçamak yapmak isteyenlere beş romantik rota önerisi…
* Zeynep Beşerler'in rahat stili!