Elele'nin Şubat sayısı çıktı!

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Kaçırmayın!

İşte derginin yeni sayısında sizi bekleyenler:

* Eyvah Eyvah 3'ün güzel yıldızı Özge Borak ile çok özel bir röportaj! Borak, Ata Demirer ile evliliğini ve bilinmeyenlerini anlattı.

* Yüzde 100 mutluluk! Mutlu olmak sandığınız kadar zor değil. Bilimsel olarak kanıtlanmış yollarla, mutluluğun kapılarını aralayabilirsiniz.

* Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Bi Küçük Eylül Meselesi'nin setinden özel görüntüler...

* Sevgililer Günü'nde küçük bir kaçamak yapmak isteyenlere beş romantik rota önerisi…

* Zeynep Beşerler'in rahat stili!

