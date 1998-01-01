Emoji çılgınlığı

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Duygularımıza tercüman olan emojiler artık bir fenomene dönüştüler! Peki en popüler emoji'ler hangileri?

Emojilerle mesajlaşma devrine geçtik desek abartmış olmayız! Artık çoğumuz acıktığımızı, kızdığımızı, sevdiğimizi, tatilde olduğumuzu, sinirlendiğimizi yazı yerine bu sevimli görsellerle anlatmayı tercih ediyoruz. Arkadaşımızın doğum günü mü, ona hemen parti temalı görseller gönderiyoruz!



Nereden çıktı?

"E" Japonca'da resim anlamına geliyor. "Moji" ise karakter. İkisinin birleşimiyle anlam bulan emojiler son yıllarda çok popüler ama aslında 1998 yılından beri kullanılıyorlar!



En popüler Emoji'ler

EMOJI FREE: En popüler ulgulamalardan biri

HI.ART: Çılgın emojiler arıyorsanız, İOS işletim sistemli telefonlarla kullanılabilen bu uygulama tam size göre!

EMOJİ 2: Geçtiğimiz yılın en çok indirilen uygulamalarından biri olan Emoji 2 tamamen ücretsiz!

EMOJİ KEYBOARD TWITCH: Renkli, sevimli seçenekler sizi bekliyor!



