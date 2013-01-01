En beğenilen marka: ''Eyüp Sabri Tuncer''

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Eyüp Sabri Tuncer, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından kendi kategorisinde en çok beğenilen ve tercih edilen marka belgesini aldı

Avrupa Birliği’nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği, üye tüketiciler arasında “kolonya” dalında ‘markaya ilgi’ derecesini araştırdı ve kalite açısından, beğeni derecesini ölçtürdü. Dernek, değerlendirme sürecinde tüketici ilgi ve beğenisi ile müşteri memnuniyeti açısından başarılı markaların ödüllendirilmesini hedefledi. Bu kapsamda Eyüp Sabri Tuncer 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da kendi kategorisinde “En Çok Beğenilen ve Tercih Edilen Marka” ödülünü alarak kalitesini bir kez daha belgeledi.

