Ömür boyu hatırlayacağınız bir güne hazırlanırken güzelliğinizi tamamlayacak en önemli iki ana unsur; saç modeli ve incelikli bir gelin makyajı. Sadelik, nötr renkler, yumuşak gölgeler ve zarif dokunuşlarla şekillenmiş bir yüz, düğün makyajının vazgeçilmez kodları olarak bu sezon da karşımızda.

No makeup makyaj



Geçen yıl evlenerek Sussex Düşesi ünvanını alan Meghan Markle’ın makyaj uzmanı Daniel Martin, olabildiği kadar doğal, neredeyse yok denecek kadar hafif bir makyaj yapınca no makeup görünüm düğün makyajında öne çıktı ve bu yıl da popülaritesini koruyor. Gevşek atkuyruğu ya da dağınık topuzlar bu trendle çok iyi uyum sağlıyor.



Bir tutam mavi



Siyah tonlarıyla buluşan kobalt mavisi farlar ve eyeliner’lar bu sezon gelin makyajının iddialı uygulamaları arasında. Özellikle griden siyaha uzanan dumanlı göz makyajında kullanıldığında gizemli ve modern bakışlar yaratıyor.



Heykelsi çizgiler



Yüzünüzde ışık-gölge oyunları yaratmaya ve doğal çizgilerinizi vurgulamaya imkan veren strobing tekniği gelin makyajlarının son dönemde öne çıkan uygulamalarından. Yuvarlak yüz hatlarına sahipseniz strobing ve kontur tekniği özellikle elmacık kemiklerinin öne çıkmasını ve yüzünüzde heykelsi bir görünüm yaratmayı amaçlıyor.



Işıltılı görünüm



Gelin makyajında metalik farlarla yaratılan ışıltılı görünüm de bu yıl öne çıkıyor. Dünyaca ünlü markalar yılbaşı koleksiyonlarına göz kırpan metalik makyaj serilerini piyasaya sundular bile. Özellikle şeftali ve pembe tonlarındaki parlak dudaklar çok tercih ediliyor.



Postmodern yaklaşımlar



Sezonun popüler renkleri pembe ve morun kullanıldığı bir göz makyajıyla birleşen koyu kırmızı rujlar, sezonun gelin makyajında postmodern yaklaşımlar olarak karşımıza çıkıyor.



Beyaz far ve kalemler

Göz içine sürülen beyaz kalemler oldukça popüler. Ekstra çekicilik için gözlerin iç köşelerine sürülen ışıtılı beyaz farlar gözlerdeki yorgun ifadeyi uzaklaştırmak için bire bir.



Hazırlayan: Gülru İncu



DÜĞÜN İÇİN MEKAN ÖNERİLERİ