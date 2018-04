Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreni bu yıl 21 Mart’ta 4. kez iş, magazin ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla Raffles İstanbul’da yapıldı. Törenin sunuculuğunu ise Defne Samyeli üstlendi.

Türkiye’de güzellik ve kişisel bakım perakendeciliğinde birçok ilke imza atan Watsons, bu yıl dördüncü kez gerçekleştirdiği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreni’nde güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin ‘en iyi’lerini ödüllendirdi.



Watsons müşterileri, Watsons Card sahipleri, blogger’lar ve basın mensupları tarafından odul.watsons.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilen oylamada 21 farklı kategoride 100’ü aşkın ürün, ‘en iyi’ olmak için kıyasıya yarıştı. 1,5 ay boyunca süren oylamada makyaj, cilt, vücut ve saç bakımı gibi farklı alanlarda onlarca ürün kullanıcıların kişisel deneyimleri doğrultusunda değerlendirildi. 750 binin üzerinde oyun kullanıldığı değerlendirme kapsamında kategorilerinde en çok oyu alan ürünler büyük ödülün sahibi oldu.



Gecenin ev sahibi Watsons Türkiye Genel Müdürü M. Mete Yurddaş, tam dört sene önce Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri ile ilgili konuşmasında; “Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri her yıl daha da büyüyen ve merakla beklenen organizasyonlar arasında yerini aldı. Bugün, sektörde fark yarattığımız bu etkinlik ile pek çok başarı hikayesine ilham kaynağı olmaktan gurur duyuyoruz. Her daim desteğini esirgemeyen tüm iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza, değerli görüşleri ve oylarıyla bu projeyi geniş kitlelere duyurmamıza yardımcı olan basın mensubu ve blogger dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz” dedi.



Törene katılan davetlilere Ayşe Arman’ın yaptığı ‘Sakajewa İyilik Kolyeleri’ hediye edildi. Watsons, bu proje kapsamında KEDV’e (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) ve TOG’a (Toplum Gönüllüleri Vakfı) bağışta bulundu.



MUHTEŞEM ŞOV

Töreninin sunuculuğunu yapan Defne Samyeli sergilediği ‘All that jazz’ performansıyla geceye damga vurdu. Ödül töreni boyunca gerçekleşen dans şovlar, davetlilere eğlenceli anlar yaşatırken alternatif müziğin sevilen ismi Jabbar da gecede sahne aldı. Gecede güzellikleri ve zerafetleri ile dikkat çeken sanat ve cemiyet dünyasının sevilen isimleri de 5 farklı kategoride ödüllendirildi. Burcu Kıratlı ‘En Güzel Saç Ödülü’, Burcu Esmersoy ‘En Güzel Göz Ödülü’, Ayşe Tolga ‘Sağlıklı Yaşam Ödülü’, Sinem Güven ‘En Güzel El Ödülü’, Ayşe Arman ise ‘En Güzel Kalp Ödülü’nün sahibi oldu.



4.WATSONS GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÖDÜLLERİ KAZANAN MARKALAR:

Yılın En İyi Yüz Bakım Ürünü: Neutrogena Hydro Boost Water Gel Nemlendirici Krem

Yılın En İyi Makyaj Paleti: Makeup Revolution Fortune Favours The Brave Far Paleti

Yılın En İyi Maskarası: L'Oreal Paris Paradise Maskara

Yılın En İyi Tırnak Ürünü: Pastel Oje

Yılın En İyi Deodorantı: Nivea Kadın Invisible Black & White Fresh Sprey Deodorant

Yılın En İyi Erkek Bakım Ürünü: Axe Peace Erkek Deodorant Sprey

Yılın En İyi Kore Güzellik Ürünü: Scinic All Day Fine Pore Mint Paste Gözenek Temizleyici

Yılın En İyi Kaş Ürünü: Maybelline Brow Tattoo Jel Kaş Boyası

Yılın En İyi Dermokozmetik Ürünü: Cosmed Complete Benefit Akne Kontrol Jeli

Yılın En İyi Şampuanı: Urban Care Coconut Kuru Şampuan

Yılın En Yenilikçi Makyaj Ürünü: I Heart Makeup Unicorns Heart Aydınlatıcı

Yılın En İyi Yüz Maskesi: L'Oreal Paris Saf Kil Siyah Nokta Karşıtı Maske

Yılın En İyi Saç Bakım Ür��nü: Pantene 3MM Doğal Sentez Saç Kremi

Yılın En İyi Bitkisel İçerikli Saç Bakım Ürünü: Naturals By Watsons Aloe Vera Şampuan

Yılın En İyi Duş Jeli: Le Petit Marseillais Akdeniz Çileği Duş Jeli

Yılın En İyi Vücut Bakım Ürünü: Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu

Yılın En İyi Saç Boyası: L'Oreal Colorista Renkli Saç Spreyi Grey Hair

Yılın En İyi Ağız Bakım Ürünü: Sensodyne Hızlı Rahatlama Beyazlatıcı Diş Macunu

Yılın En Sağlıklı Yaşam Ürünü: Elite Detox Meyve Suyu Çeşitleri

Yılın En İyi Watsons’a Özel Ürünü: Makeup Revolution Ultra 32'li Flawless 3 Resurrection Far Paleti

Yılın En İyi Watsons Markalı Ürünü: Watsons Burun Bandı Derinlemesine Temizlik



ÖZEL KATEGORİLER:

Bloggerların Seçimi: L'Oreal Paris Paradise Maskara

Basının Seçimi: Le Petit Marseillais Akdeniz Çileği Duş Jeli

Watsons Card Üyelerinin Seçimi: L'Oreal Paris Paradise Maskara

Yılın Ürünü: Makeup Revolution Fortune Favours The Brave Far Paleti

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: "Gliss ile desteğin yeter, hayallere güç ver." Projesi

Yılın İş Ortağı: COLGATE & PALMOLIVE



WATSONS ÖZEL ÖDÜLLER:

Sağlıklı Yaşam: Ayşe Tolga

En Güzel Saç: Burcu Kıratlı

En Güzel El: Sinem Güven

En Güzel Göz: Burcu Esmersoy

En Güzel Kalp: Ayşe Arman



Watsons Hakkında

A.S. Watson Group’un bir parçası olarak 1841 yılından beri faaliyet gösteren Watsons, bugün 12 ayrı pazardaki 6.300’den fazla mağazasıyla dünyanın önde gelen güzellik ve kişisel bakım zincirlerinden biridir. Kaliteli ve yenilikçi bir perakende anlayışını temsil eden Watsons’larda, zevkli ve eğlenceli bir mağaza konsepti içinde kozmetik, kişisel bakım ve onları tamamlayan yenilikçi ürün gruplarından 25.000’i aşkın ürün her hafta tüketici ile buluşmaktadır.



Watsons Türkiye, 75’den fazla şehirde 300’ün üzerinde mağaza sayısı ile Türkiye’nin önde gelen güzellik ve bakım ürünleri zincirlerinden biridir. 2.700’den fazla Watsons personeli ile sunduğumuz ürünler ve hizmetler yardımıyla müşterilerimizin hayatında pozitif bir fark yaratmayı hedefliyoruz.



A.S. Watson Group Hakkında

Dünya çapında haftada 57 milyon müşteri, A.S. Watson Group’un faaliyet gösterdiği 24 pazarda alışveriş yapmanın keyfini yaşıyor. A.S. Watson Group, perakende formatları, perakende markaları ve coğrafi yaygınlığı ile dünyanın en geniş perakende portföylerinden birine sahiptir. Küresel olarak, 130.000 çalışanı olan Grubumuz, aynı zamanda, Hong Kong’da yerleşik olan ve dünyaca tanınan CK Hutchison Holdings Limited üyesidir. CK Hutchison Holdings limanlar ve ilgili hizmetler, emlak ve oteller, perakende, enerji, altyapı yatırımları ve telekomünikasyon alanlarında 50’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.



A.Ş. Watson Group:

• 24 pazarda 13 perakende markası ile yer aldığı 13.700’den fazla mağazası ile dünyanın en büyük uluslararası sağlık, güzellik ve yaşam tarzı perakendecisidir.



• Watsons markası ile Asya’nın lider sağlık ve güzellik perakendecisidir. Watsons, 6.300’den fazla mağaza ve 1.500’den fazla eczane ile Çin, Hong Kong, Tayvan, Macau, Singapur, Tayland, Malezya, Filipinler, Endonezya, Türkiye ve Ukrayna dahil 11 pazarda faaliyet göstermektedir.



• Avrupa’nın en büyük lüks parfümeri ve kozmetik perakendecisi olarak 1.700’ün üzerinde mağaza ile 17 farklı pazarda yer almaktadır. Bu mağazalar Marionnaud, ICI Paris XL ve The Perfume Shop adlı 3 perakende markası altında operasyonlarını sürdürmektedir.