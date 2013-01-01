En popüler 7 akıllı telefon uygulaması

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Akıllı telefonların artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu kesin! Eskiden sadece konuşmak için kullanılan telefonlar artık her şeyimiz! Onları bu kadar değerli kılansa sürekli iletişimde kalabilme hali! Peki, bunun için kullandığımız en popüler uygulamalar hangileri?

İşte son dönemin en çok kullanılan 7 akıllı telefon uygulaması:



1- FACEBOOK

Popülerliğin zirvesinde olan Facebook'un her geçen gün kullanıcı sayısı artıyor. 7'den 70'e herkesin kullandığı uygulama yeni alınan akıllı telefona indirilen ilk şey.



2- TWITTER

Ülkemiz genelinde de her geçen gün kullanımı artmaya devam eden Twitter, 2013 yılında 30 milyon 760 bin tekil kullanıcı tarafından indirilmiş. Twitter kimi zaman yalnızlığı gidermek kimi zamansa aile ve arkadaşlarla iletişim kurmak amacıyla kullanılıyor.



3- INSTAGRAM

Online olarak paylaşılan fotoğraflarla dolu bir dünya. Instagramı indirmeyen kalmadı. Ünlülerin hesaplarını ise konuşmadan duramıyoruz.



4- WHATSAPP

Mesajlaşmanın yeni boyutu! Artık kimse SMS kullanmıyor. Resim, video, ses kaydı yollayabildiğimiz hatta konum bilgisi paylaştığımız bir uygulama varken kimin SMS'e ihtiyacı olur ki!



5- FOURSQUARE

Kim nerede merak mı ediyorsunuz? Gideceğiniz restoranın yerini bilmiyor musunuz? Forsquare'la hepsi parmağınızın ucunda. Hatta bazı mekanlar özel imkanlar bile sunuyor.



6- SHAZAM

Herhangi bir şarkıyı 10 saniye boyunca dinlettiğinizde size hangi şarkı olduğunu bulan muhteşem bir uygulama. Artık barda ya da radyoda duyduğunuz şarkıları bulmanız yalnızca 10

saniye!



7- SNAPCHAT

Genellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılan Snapchat resimli mesajlaşmak için oluşturulmuş en güzel uygulama. Çektiğiniz resmin üzerine yazdığımız mesajı gönderdiğiniz kişi en fazla 10 saniye görebiliyor.



