En seksi veganlar!

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Hayvan hakları grubu PETA, etik yemek yeme alışkanlığını özendirmek amacıyla İngiltere'nin en seksi vegan erkek ve kadınını seçti

PETA’nın etik yemek yeme alışkanlığı kazandırmak adına düzenlediği en seksi veganlar yarışması sonuçlandı. 24 yaşındaki Jenna McGuinness hayvan hakları grubu PETA tarafından İngiltere ’nin en seksi vegan kadını seçildi. Modellik yapan Glasgowlu McGuinness beş yaşında izlediği ‘Babe’ filminin ardından yemek yeme alışkanlığının tümüyle değiştirmiş. Beş yaşındayken verdiği bu kararı bir mezbahaya komşu olarak büyüyen annesinin anlaşılır bulduğunu belirten McGuinness, “Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar çok seçenek varken insanların et yemeye devam etmesini anlayamıyorum” diyor. Erkekler dalında birinci seçilen 27 yaşındaki Gareth Lloyd ise Irak ve Afganistan’da gördüğü acı olaylardan sonra vegan olmaya karar verdiğini söylüyor. İnsanların uyguladığı şiddetin vegan olmasındaki temel sebep olduğunu söyleyen Lloyd “Hangi erkek merhametini öne koyan bir erkekten daha seksi olabilir ki?” diye sorarak, yarışmayı kazanmasını veganlığın aynı zamanda merhametli bir durum olmasına bağlıyor.

Yarışmada en seksi veganlar seçilen iki isim Cumbria şehrindeki Grassmere kasabasında bulunan Lancrigg Vegetarian Country House Hotel’de iki gece konaklama ve akşam yemeği kazandı. Yarışmayı düzenleyen PETA adına açıklama yapan Ben Williamson, yıllar ilerledikçe İngiltere’deki vegan sayısında ciddi derecede bir artış olduğunu vurguladı.