Bu eşyaları ne sıklıkta temizlediğinizi düşündünüz mü?
Ütü
Ne sıklıkta?
Üç ayda bir, eğer içine
koyduğunuz su sertse iki ayda bir.
Nasıl?
Günümüzde birçok ütünün
kendini temizleme özelliği bulunuyor.
Kir ve kireçleri temizlemek için
ütünüz sıcakken buhar ya da temizleme
düğmesine 1 dakika boyunca
basılı tutun. Eğer ütünüzün bu özelliği
yoksa nemli bir pamuklu çubuk kullanarak
metal plaka üzerindeki buhar
deliklerini temizleyin. Ayrıca her
kullanımdan sonra su haznesini boşaltın.
Ütünüzün metal yüzeyini asla
aşındırıcı maddelerle ovalayarak temizlemeyin.
Bunun
yerine yumuşak bir
bez ve özel metla
temizleyici kullanmayı
tercih edin.
Cep telefonu
Ne sıklıkta?
Mikrop, toz ve makyaj
kalıntılarından kurtulmak için birkaç
ayda bir.
Nasıl?
Çok çabuk
buharlaştığı için
alkol kullanarak telefonunuzu
temizleyebilirsiniz.
Alkolü direkt
telefonunuzun üzerine
değil, microfiber
bir bez üzerine püskürtün.
Sonrasında bu bez
ile tüm cihazınızı dikkatlice silin. Alkol
döktüğünüz pamuklu bir çubukla tuş
ve mikrofon kısmını temizleyin. Sonrasında
kuru bir microfiber bez ile üzerinden
geçin.
Mutfaktaki çekmece içleri
Ne sıklıkta?
Yılda iki kez.
Nasıl?
İlk olarak çekmecenin içindeki
kaşıklığınızı tümüyle boşaltın. Eğer
bulaşık makinesine girebiliyorsa bulaşık
makinesinde, ahşap gibi bir malzemedense
elinizde kaşıklığı yıkayın.
İçinde yer alan çatalkaşıkları
da bulaşık
makinesinde
yıkayarak
temizleyin. Çekmecenizin içini
nemli bir bezle iyice silin. Sonrasında
da kurulayın. Kaşıklığınızı tekrak çekmecenin
içine koyup çatal-kaşık ve
diğer aksesuarlarınızı da yerleştirin.
Çaydanlık
Ne sıklıkta?
Her dört
ya da beş kullanımda
bir.
Nasıl?
Bulaşık
makinesine koymak
çaydanlığınız
kulbuna ya da
dış kaplama malzemesine
zarar verebilir. Bu yüzden sıcak
sabunlu su ve sünger ile yıkayabilirsiniz.
Eğer çaydanlığınız seramik
ya da emaye ise sert sünger kullanmaktan
kaçının. Yıkadıktan sonra
çaydanlığınızın kapağını kapatarak
kurumaya bırakın. Eğer çaydanlığın
içinde sudaki kireçten dolayı kireçlenme
oluşmuşsa sirkeli su ile kaynatın.
Sonrasında yıkayın. Kireçlerin çözüldüğünü
göreceksiniz.