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En son ne zaman temizledin?

Bu eşyaları ne sıklıkta temizlediğinizi düşündünüz mü?
Ütü
Ne sıklıkta?
Üç ayda bir, eğer içine koyduğunuz su sertse iki ayda bir.

Nasıl?
Günümüzde birçok ütünün kendini temizleme özelliği bulunuyor. Kir ve kireçleri temizlemek için ütünüz sıcakken buhar ya da temizleme düğmesine 1 dakika boyunca basılı tutun. Eğer ütünüzün bu özelliği yoksa nemli bir pamuklu çubuk kullanarak metal plaka üzerindeki buhar deliklerini temizleyin. Ayrıca her kullanımdan sonra su haznesini boşaltın. Ütünüzün metal yüzeyini asla aşındırıcı maddelerle ovalayarak temizlemeyin. Bunun yerine yumuşak bir bez ve özel metla temizleyici kullanmayı tercih edin.

Cep telefonu
Ne sıklıkta?
Mikrop, toz ve makyaj kalıntılarından kurtulmak için birkaç ayda bir.

Nasıl?
Çok çabuk buharlaştığı için alkol kullanarak telefonunuzu temizleyebilirsiniz. Alkolü direkt telefonunuzun üzerine değil, microfiber bir bez üzerine püskürtün. Sonrasında bu bez ile tüm cihazınızı dikkatlice silin. Alkol döktüğünüz pamuklu bir çubukla tuş ve mikrofon kısmını temizleyin. Sonrasında kuru bir microfiber bez ile üzerinden geçin.

Mutfaktaki çekmece içleri
Ne sıklıkta?
Yılda iki kez.

Nasıl?
İlk olarak çekmecenin içindeki kaşıklığınızı tümüyle boşaltın. Eğer bulaşık makinesine girebiliyorsa bulaşık makinesinde, ahşap gibi bir malzemedense elinizde kaşıklığı yıkayın. İçinde yer alan çatalkaşıkları da bulaşık makinesinde yıkayarak temizleyin. Çekmecenizin içini nemli bir bezle iyice silin. Sonrasında da kurulayın. Kaşıklığınızı tekrak çekmecenin içine koyup çatal-kaşık ve diğer aksesuarlarınızı da yerleştirin.

Çaydanlık
Ne sıklıkta?
Her dört ya da beş kullanımda bir.

Nasıl?
Bulaşık makinesine koymak çaydanlığınız kulbuna ya da dış kaplama malzemesine zarar verebilir. Bu yüzden sıcak sabunlu su ve sünger ile yıkayabilirsiniz. Eğer çaydanlığınız seramik ya da emaye ise sert sünger kullanmaktan kaçının. Yıkadıktan sonra çaydanlığınızın kapağını kapatarak kurumaya bırakın. Eğer çaydanlığın içinde sudaki kireçten dolayı kireçlenme oluşmuşsa sirkeli su ile kaynatın. Sonrasında yıkayın. Kireçlerin çözüldüğünü göreceksiniz.

Evim dergisinden derlenmiştir.
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