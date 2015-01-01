Sevdiklerinize farklı ve leziz bir yılbaşı hediyesi vermek istiyorsanız Bonaise'nin butik tatlarını keşfe çıkın.





Etiler'de butik bir ezme atölyesi olan Bonaise'nin hikayesi tatlı bir aşk hikayesi. Yaratıcısının badem tutkusu ve bunun peşinden gidişinin hikayesi. Çocukken büyüdüğü evde kahvenin yanında ikram edilen o eşşiz badem ezmesinin lezzetinin peşinden gidip, o tadı yakalayana kadar yılmadan uğraşıyor ve sonunda ulaştığında açıyor butik atölyesini.Bonaise ürünleri siparişle üretiliyor. Ürünlerin içinde katkı maddesi ve glikoz yok. Bademler, fıstıklar özel olarak direkt üreticiden alınıyor. Butik atölyede tüm ezmeler özenle hazırlanıyor. Geleneksel lezzeti korurken, yenilikçi ve yaratıcı yapısıyla badem ezmesini yeniden hayatlarımızın içine dahil ediyor. Meyveli badem ezmelerinin içinde gerçek meyve parçacıkları, şekersiz badem ezmesinin içinde hurma suyu var. Ayrıca çikolata kaplamalı ezme çeşitleri ve lokum çeşitleri de mevcut.www.bonaise.com