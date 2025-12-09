En uzun gece ne zaman, hangi gün? Günler ne zaman uzamaya başlar?
Yılın en uzun gecesi olarak bilinen kış gündönümü, Kuzey Yarımküre'de (Türkiye'nin bulunduğu yarımküre) günlerin tekrar uzamaya başladığı mevsimsel döngünün en önemli tarihi. Peki En uzun gece ne zaman, hangi gün? Günler ne zaman uzamaya başlar?
Elele Online
Kış mevsiminin en önemli astronomik olaylarından biri olan Kış Gündönümü, yılın en uzun gecesinin yaşandığı ve ardından günlerin uzamaya başladığı tarihtir.
En uzun gece ne zaman, hangi gün?
Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre için 2025 yılının Kış Gündönümü şu tarihe denk gelmektedir:
Tarih: 21 Aralık 2025
Bu tarihte, yılın en uzun gecesi yaşanacak ve en kısa gündüz süresi gözlemlenecektir. 22 Aralık 2025 itibarıyla günler yeniden uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacaktır.
Günlerin uzama hızı başlangıçta yavaş olsa da, bu süreç kademeli olarak ilerleyecek ve günler, 21 Haziran'da yaşanacak olan Yaz Gündönümü'ne kadar uzamaya devam edecektir.
Kış Gündönümü'nde Neler Olur?
Kış Gündönümü, Güneş ışınlarının Güney Yarımküre'deki Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geldiği ve aydınlanma çemberinin Kutup dairelerine teğet geçtiği tarihtir.
Bu tarihte Kuzey Yarımküre'de (Türkiye'nin bulunduğu yarımküre) yaşanan temel olaylar şunlardır:
- Mevsim Başlangıcı: Astronomik olarak Kış Mevsimi başlar.
- Gece ve Gündüz Süresi: Yılın en uzun gecesi ve buna bağlı olarak en kısa gündüzü yaşanır.
- Gölge Boyları (Türkiye): Türkiye'de ve tüm Kuzey Yarımküre'de, saat 12:00'de cisimlerin yıl içerisindeki en uzun gölgesi oluşur.
- Kutup Dairelerinde Gece: Kuzey Kutup dairesi ile Kuzey Kutbu arasındaki enlemlerde (örneğin 66° 33’ Kuzey enleminden sonra) gece süresi 24 saatten daha uzun olur (Kutup Geceleri).
- Yengeç Dönencesi: Bu dönencede de tıpkı Türkiye'de olduğu gibi saat 12:00'de cisimlerin yıl içindeki en uzun gölgesi oluşur.