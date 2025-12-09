En uzun gece ne zaman, hangi gün? Günler ne zaman uzamaya başlar?

Kış mevsiminin en önemli astronomik olaylarından biri olan Kış Gündönümü, yılın en uzun gecesinin yaşandığı ve ardından günlerin uzamaya başladığı tarihtir.

En uzun gece ne zaman, hangi gün?

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre için 2025 yılının Kış Gündönümü şu tarihe denk gelmektedir:

Tarih: 21 Aralık 2025

Bu tarihte, yılın en uzun gecesi yaşanacak ve en kısa gündüz süresi gözlemlenecektir. 22 Aralık 2025 itibarıyla günler yeniden uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacaktır.

Günlerin uzama hızı başlangıçta yavaş olsa da, bu süreç kademeli olarak ilerleyecek ve günler, 21 Haziran'da yaşanacak olan Yaz Gündönümü'ne kadar uzamaya devam edecektir.

Kış Gündönümü'nde Neler Olur?

Kış Gündönümü, Güneş ışınlarının Güney Yarımküre'deki Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geldiği ve aydınlanma çemberinin Kutup dairelerine teğet geçtiği tarihtir.

Bu tarihte Kuzey Yarımküre'de (Türkiye'nin bulunduğu yarımküre) yaşanan temel olaylar şunlardır: