Modanın vazgeçilmezi aksesuarlarla şimdi yenilenme zamanı! Varoluşun başlangıcından beri inançlar, kültürler, efsaneler ve semboller hayatın renkleri aynı zamanda ruhun enerji kaynağıdır. Soul2Seven’ın yeni koleksiyonu

EternalSouls da sembollerdeki enerjileri günlük hayata taşımayı amaçlıyor. İsmini Roma mitolojisinde yeni başlangıçların tanrısı olarak bilinen Janus'tan alan ve aynı adı taşıyan sembol serisi, tıpkı efsanelerde geçtiği gibi üzerinde taşıdığı iki yüzlü figürüyle geçmişi ve geleceği sentezlemeyi sembolize ediyor. Değişim her zaman kolay değildir ancak geçmişten ilham alan kararlar her zaman bilgelik ile doludur. Yeni başlangıçlar ve değişimler için geçmişten geleceğe güçlü bir enerji için 'Janus' www.soultoseven.com' da sizleri bekliyor. El yapımı 24 ayar altın kaplama gümüş Janus Kolyeler çoklu kolye takmayı sevenler için iki farklı uzunluk alternatifiyle satışta.