Yaz için hazırlanmaya başla! Sen de spor yaparken fotoğrafını #ENSIKIDOSTLAR etiketi ile paylaş: 10 günde kol, karın, basen bölgelerini sıkılaştıran Neutrogena Visibly Renew kazanma şansı yakala.

Spor yaparken çekilmiş fotoğrafını Instagram'da #ENSIKIDOSTLAR etiketiyle paylaşan 10 kişi Neutrogena Visibly Renew kazanma şansını yakalayacak. Katılım şartları şu şekilde:

#ENSIKIDOSTLAR Yarışması, katılımcıların sadece Instagram üzerinden 17 Mart 2016-24 Mart 2016 tarihleri arasında katılabilecekleri, fotoğraf paylaşımına dayalı, ödüllü bir yarışmadır. Katılımcılar aşağıda belirtilen şartlar dahilinde bu yarışmaya katılabilirler:

- Yarışma, 17 Mart 2016-24 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenmektedir.

- Katılımcılar, spor yaparken çekilen kendi fotoğraflarını #ENSIKIDOSTLAR hashtag'iyle, @eleledergisi @neutrogenaturkiye hesaplarını takibe alarak ve etiketlerini ekleyerek kendilerine ait instagram hesapları üzerinden paylaşıma sunmak kaydı ile yarışmaya katılımı gerçekleştirmiş olacaktır. Fotoğrafların değerlendirmeye alınabilmesi için profilin gizli olmaması gereklidir.

- 24 Mart 2016 tarihinde yarışmanın sona ermesinin ardından kazananlar Elele dergisi editörleri ve Neutrogena tarafından oluşturulacak jüri tarafından yapılacak değerlendirmeyle belirlenecektir.

- Yarışmanın kazananları 28 Mart 2016 tarihinde https://www.instagram.com/eleledergisi/ adresinde duyurulacaktır.

- Yarışmaya DB ve Neutrogena çalışanları ile yakınları katılamaz.

