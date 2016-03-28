Spor yaparken çekilmiş fotoğrafını Instagram'da #ENSIKIDOSTLAR etiketiyle paylaşan 10 kişi Neutrogena Visibly Renew kazanma şansını yakalayacak. Katılım şartları şu şekilde:
#ENSIKIDOSTLAR Yarışması, katılımcıların sadece Instagram üzerinden 17 Mart 2016-24 Mart 2016 tarihleri arasında katılabilecekleri, fotoğraf paylaşımına dayalı, ödüllü bir yarışmadır. Katılımcılar aşağıda belirtilen şartlar dahilinde bu yarışmaya katılabilirler:
- Yarışma, 17 Mart 2016-24 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenmektedir.
- Katılımcılar, spor yaparken çekilen kendi fotoğraflarını #ENSIKIDOSTLAR hashtag'iyle, @eleledergisi @neutrogenaturkiye hesaplarını takibe alarak ve etiketlerini ekleyerek kendilerine ait instagram hesapları üzerinden paylaşıma sunmak kaydı ile yarışmaya katılımı gerçekleştirmiş olacaktır. Fotoğrafların değerlendirmeye alınabilmesi için profilin gizli olmaması gereklidir.
- 24 Mart 2016 tarihinde yarışmanın sona ermesinin ardından kazananlar Elele dergisi editörleri ve Neutrogena tarafından oluşturulacak jüri tarafından yapılacak değerlendirmeyle belirlenecektir.
- Yarışmanın kazananları 28 Mart 2016 tarihinde https://www.instagram.com/eleledergisi/ adresinde duyurulacaktır.
- Yarışmaya DB ve Neutrogena çalışanları ile yakınları katılamaz.