Erkekler sürprizleri seviyor mu?

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Sürprizlere bayılan biz kadınlar, erkeklerin de bizimle aynı fikirde olduğunu düşünüp atılımlarda bulunuyoruz. Ama bazen olumsuz tepkiler alabiliyoruz. İşte erkeklerin sevdiği ve sevmediği sürprizler...

Yazı: İpek Koşan



"Bazen evde arkadaşlarımla Play Station partisi için program yapıyorum ve bir anda kapıyı çalarak içeri giriyorsunuz. “Planım var” deyince de bozuluyorsunuz ve sizi sevmediğimi zannediyorsunuz. Şunu belirtmeliyim ki ikisi de birbirinden farklı şeyler. Biz arkadaşlarımızın bulunduğu ortamda sizi istemiyorsak mutlaka bir bildiğimiz vardır. Hem o kadar erkeğin arasında tek başınıza olup ne yapacaksınız acaba?"

Onur, 27 yaşında/Tasarımcı



"Sürprizlere bayılırım! Hatta eşimi ‘sürpriz insan’ diye adlandırıyorum. Onun yaptığı beklenmedik hareketler çok hoşuma gidiyor. Özellikle de aşkını belli edecek davranışlar bence süper!"

Erhan, 34 yaşında/Tekniker



"Sürprizlerden hoşlanırım, ama ‘kıskançlık’ üzerine yapılan sürprizlere karşı alerjim var. Sevgilimin bir anda iş yerime gelmesi gibi... Onun aklından geçen düşünce beni ‘basmak’ olunca nedense geriliyorum ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Bu yüzden, gelmeden önce beni mutlaka aramasını isterim."

Samet, 29 yaşında/İşletmeci



"Yatakta yeniliklerden çok hoşlanırım. Bunu bilen kız arkadaşım, sık sık farklı iç çamaşırları alır ve o gecenin havası bambaşka olur. Tabii ki tüm ilgimi üzerine çekmeyi başarır."

Hasan, 24 yaşında/Bilgisayar Mühendisi



"Sabah uyandığımda ya da akşam eve geldiğimde kusursuz bir sofrayla karşılaşırsam karşımdaki kişi bana her istediğini yaptırabilir. Çünkü zarif ve lezzetli şeylere asla hayır diyemem!"

Mert, 33 yaşında/Sanatçı



"Hep biz alacak değiliz ya, sevgilim bir anda arabasıyla kapıma dayanıp ‘haydi seni almaya geldim, üzerindekilerle aşağı gel’ dese koşa koşa giderim. Anlık yaşamaktan çok hoşlanırım. Bu yüzden bir anda yapılan gezi programlarının hepsine bayılırım."

Cem, 26 yaşında/Öğretmen



"Bir gün eşim bir yere gideceğimizi söyledi ve sadece çantalarımızı alıp yola çıktık. Havaalanına gelince beni tanıştığımız şehre götüreceğini öğrendim. Sadece yemek yedik, o günü tekrar yaşadık ve akşam geri döndük. Gerçekten çok düşünceli bir davranıştı!"

Ahmet, 29 yaşında/Eczacı



