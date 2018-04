Erkeklere sorduk: Hangisi daha kötü?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Biraz eğlenelim biraz da erkeklerin bakış açılarını keşfedelim dedik ve erkeklerden iki kötü durum arasından bir tercih yapmalarını istedik. İşte ‘Hangisi daha kötü?’ sorusuna aldığımız yanıtlar...

Hangisi daha kötü?

1. Saçlarınızın dökülmesi mi, saçlarınızın beyazlaması mı?

2. Kilo almak mı, sevgilinizin kilo alması mı?

3. Parasız kalmak mı, aşksız kalmak mı?

4. Cep telefonunuzu evde unutmak mı, sevgilinizin doğum gününü unutmak mı?

5. Bakımsız bir kadın mı, makyajı abartmış bir kadın mı?



1. Tabii ki saçlarımın beyazlamasını tercih ederim. Kendimden biliyorum kellik kötü bir şey!

2. Kendim kilo almayı yeğlerim. En azından istediğim zaman verebildiğimi biliyorum.

3. Aşksız kalmak daha iyi gibi… Paran varsa her yere gidebilirsin. Aşk her yerde ama para değil!

4. Cep telefonumu evde unutmanın telafisi kolay. Sevgilinin doğum gününü unutmak kıyametin büyük alametlerinden biri olabilir.

5. İkisini de istemem ama eğer üçüncü bir seçeneğim yoksa makyajlı kadın, bakımsız kadından iyidir.

Batur, Proje Koordinatörü/35 yaşında



1. Kel kalmaktansa beyaz saçla karizmatik görünmek daha iyi.

2. Sevgilimin şişmanlaması daha kötü. Hem sağlığı açısından hem de o mutsuz olunca beni de mutsuz ediyor!

3. Parasız kalmak daha kötü. Para olmayınca ilişkide de sorunlar çıkıyor çünkü.

4. Sevgilimin doğum gününü unutmak.

5. Kadın bakımlı olmalı bence. Bakımsız kadın daha kötü.

Alper, Diş Doktoru/36 yaşında



1. Saçların beyazlaması daha kötü. Çünkü bu, yaşlandığının, yorgunluğunun bir kanıtı...

2. Sevgilimin kilo alması daha fena. Çünkü kilo aldığı zaman hayatı bana zindan edebiliyor. Durmadan ot yemek zorunda kalıyorum, onun için ben kilo alabilirim hiç sıkıntı yok!

3. Aşksız kalmak. Çünkü hayatımın hiçbir döneminde para beni mutlu etmedi, edeceğine de hiç inancım olmadı. Belki biraz klasik bir cevap olacak ama ben duygu dolu, aşk dolu bir adamım.

4. Sevgilimin doğum gününü unutmak! Onun bana unuttuğum için kızacağından falan değil, yapacağım sürprizin keyfini yaşamamaktan korkarım. Çünkü ben özel günlerinde sevgilim için farklı sürprizler yapmayı çok seviyorum.

5. Bakımsız kadın daha kötü.

İlker, Muhasebeci/37 yaşında



1. Tabii ki dökülmesi daha kötü! Beyazlaması en azından daha karizmatik görünmeyi sağlayabilir.

2. Benim kilo almam daha kötü. Çünkü bu psikolojimi etkiliyor. Sevgilim kilo alsa bile ben onu severim, göbeğini mıncıklarım.

3. Parasız kalmak.

4. Sevgilimin doğum gününü unutmak daha kötü. Çünkü bir bahanesi yok!

5. Bakımsız kadın daha kötü tabii ki! Makyajı abartmış kadının en azından bir çabası var!

Ünal, Yazılım Mühendisi/27 yaşında



1. Saçların dökülmesi her erkeğin kabusudur. O yüzden beyazlamasını tercih ederim.

2. Kilo almak problem tabii ama sevgilimin kilolarını da alabilirim memnuniyetle!

3. Özellikle ülkemizde parasız kalmak korkutucu...

4. Cep telefonunu evde unutmak hayatımı aksatmaz ama sevgilimin doğum gününü unutmak pahalıya patlayabilir.

5. Kesinlikle bakımsız kadın. Yine de abartılmış ve sahte her şeye karşıyız!

Erhan, Görsel Yönetmen/40 yaşında



1. Elbette beyazlamasını tercih ederim. Kel olmak yerine beyaz saçın avantajlarını kullanabilirim.

2. Sevgilimin kilo almasına tahammül edemeyebilirim. Bu nedenle kilo almayı tercih ederim, göbekli olmak kadınlara itici gelmiyor sanırım.

3. Parasız kalmak benim korkularımdan biri ama aşk da kolay bulunan bir olgu değil. Sanırım aşksız kalmak daha kötü.

4. Sevgilimin doğum gününü unutmak bir felaket olacaktır, zira günlerce telefonumu evde unutabilirim.

5. Bakımsız bir kadını tercih ederim.

Ferhat, Fotoğraf Editörü/39 yaşında



1. İkisi de fena ama dökülmesi daha kötü.

2. Zaten kiloluyum, ben daha fazla almayayım mümkünse. Sevgilim beş kiloya kadar alabilir daha fazlasını almasın mümkünse!

3. Aşksız kalmak istemem.

4. Telefonu bir gün unutsam bir şey olmaz ama sevgilimin doğum gününü unutursam senelerce dırdırından kurtulamam!

5. Makyajı abartmış bir kadını ter kokan bir kadına tercih ederim.

Osman, Mimar/33 yaşında



1. İkisini de karizmatik hale getirmek elinizde bence. Ama erken yaşta kel kalmak daha kötü olabilir.

2. Kesinlikle kadının kilo alması daha fena.

3. Aşksız, sevgisiz kalmak daha kötü. Parayı en azından borç alabilirsiniz...

4. Telefonumu sık sık unutuyorum, bir şey olmuyor!

5. Güzelleşme çabasını abartarak çirkinleşmiş bir kadındansa bakımsız bir kadını tercih ederim.

Önder, Müzisyen/38 yaşında



1. Kendinize bakıyorsanız ve fit bir vücudunuz varsa ikisi de çok kötü sayılmaz ama kel olmanıza rağmen kalan saçlarınızla atkuyruğu yapmaya çalışıyorsanız bu bence çok fena!

2. Kilo almak daha kötü, insana kendini kötü hissettiriyor.

3. Aşksız dönemlerim oldu ama parasız kalmak istemem.

4. Sevgilimin doğum gününü unutma riskim yok. Çünkü bir kere unutmuştum ve artık günler öncesinden hatırlatmalara başlıyor!

5. Bakımsız ve hayatla bağını koparmış bir kadın elbette daha kötü.

Sedat, Gıda Mühendisi/34 yaşında