Erkeklerin sinir olduğu stil hataları

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Biz kadınlar, erkeklere güzel görünebilmek için elimizden geleni yapıyoruz, ama bakalım onlar bu yaptıklarımız hakkında ne düşünüyor?

Yazı: İpek Koşan





Erkeklere sorduk: "KADINLARIN HANGİ STİL HATASI SİZİ BUZ GİBİ SOĞUTUR?"



"Spor ayakkabıların ne kadar rahat olduğunu biz de biliyoruz. Ama sabah, akşam, gece, gündüz sürekli olarak onlar giyilmez ki! Arada bir değişiklik yapmalı ve zarif duran topuklu ayakkabılardan giymeyi denemelisiniz. İnanın bana, şaşırmak biz erkeklere çok iyi geliyor."

Eren Berk, 21 yaşında/Öğrenci



"Bir kadının saçları her zaman temiz ve bakımlı olmalı. Yağlanan, darmadağın, dip boyası gelmiş, karışık saçlar, rahat ve umursamaz bir kadın olduğunuz izlenimine kapılmama neden oluyor. Hayatınızın da böyle karışık ve özensiz olduğunu düşünüyorum ister istemez. Anlayacağınız, tası tarağı her zaman yanınızda bulundurun."

Burhan Sunal, 33 yaşında/Mühendis



"Atlet giyme alışkanlığının sadece çocuklara özgü olduğunu düşünürdüm. Ama geçenlerde yeni kız arkadaşımın bu alışkanlığını devam ettirdiğini bizzat görmüş oldum. Geçerli sebebi ise atlet giymeye alıştığı için üşümesiydi. Yanlış anlamayın, renkli olanlardan bahsetmiyorum. Benim anlattığım beyaz olanlar! Gerçekten hiçbir şey söyleyemedim. Buradan sesleniyorum; en azından özel gecelerimizde onlarla bir süreliğine vedalaşın!"

Furkan Deniz, 27 yaşında/Reklamcı



"Eğer boyunuz kısaysa uzun eteklerin size göre olmadığını biliyor olmanız gerekiyor. Fakat bazen bu ayrıntı unutuluyor olsa gerek ki etrafımda uzun etekli kadınları çok fazla görüyorum. Yaz aylarında daha fazla olan bu tarza, kışın uzun çizmeler de eşlik etmeye başladı. Durum karışık bir hal aldı."

Ali Sadıkoğlu, 37 yaşında/Yönetici



"Kız arkadaşım daha rahat yürüdüğünü iddia etse de, dolgu topuk ayakkabılar göz zevkine hitap etmiyor bence. İnce, uzun topuklarla yürüyemiyor olabilirsiniz. Ama gördüğüm kadarıyla daha alçak topukları olan ayakkabılar da var. Bence dolgu topuk yerine onları seçmelisiniz."

Onur Orhon, 24 yaşında/Öğrenci



