Meme Kanseri Bilinçlenme Kampanyası, bu yıl da ekim ayı boyunca devam ediyor.
Dünyanın en önemli sağlık sorunlarının başında
gelen göğüs kanserine karşı, Estée Lauder Şirketler Grubu'nun sürdürdüğü
Meme Kanseri Bilinçlenme Kampanyası, bu yıl da ekim ayında devam
ediyor. Tüm dünyada ay boyunca "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajları
yayılacak. Her yer meme kanseriyle mücadelenin sembolü olan pembe
ışıklarla donatılacak ve bu kampanya kapsamında herkes koyu pembe
kurdeleler takacak. Her yıl Amerika'da, Esteé Lauder Şirketleri, bir
kısım ürünlerinden elde edilen net kazancı Göğüs Kanseri Araştırma
Vakfı?na bağışlıyor. 1992 yılından bugüne Estee Lauder Şirketler Grubu,
45 milyonu aşkın kurdele ve broşür dağıttı. Şirketin üst düzey Başkan
Yardımcısı, Meme Kanseri Araştırma Vakfı'nın Kurucusu ve Başkanı Evelyn
H. Lauder, "2004 yılında Amerikan Kanser Derneği, ABD'de 215.990 adet
yeni yayılmacı meme kanseri vakasının teşhis edileceğini ve bundan
dolayı 40.110 ölüm gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Unutmayın, bütün meme
kanserlerinin yalnızca yüzde 1'ine erkeklerde rastlanmaktadır. 'Erken
teşhis hayat kurtarır' mesajıyla ne kadar çok insana ulaşır ve
araştırmaya ne kadar çok destek verirsek, bu rakamları aşağı çekmeyi
başarabiliriz. Amaçlarımıza her zamankinden daha da yakınız" diyor.
Ayrıca ekim ayında aralarında Aveda, Bobbi Brown, Clinique, Donna Karan,
Michael Kors, Stilla ve Tommy Hilfiger'ın bulunduğu 12 Esteé Lauder
Şirketler Grubu Markası, meme kanseri bilinçlenme kampanyasına
katılacak. Özel günün anlam ve önemini vurgulamak üzere 21 Ekim'de ünlü
markanın yaratıcısı Lauder, Paris'te konu ile ilgili konuşma yapacak.