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Erken teşhis hayat kurtarıyor

Meme Kanseri Bilinçlenme Kampanyası, bu yıl da ekim ayı boyunca devam ediyor.
Dünyanın en önemli sağlık sorunlarının başında gelen göğüs kanserine karşı, Estée Lauder Şirketler Grubu'nun sürdürdüğü Meme Kanseri Bilinçlenme Kampanyası, bu yıl da ekim ayında devam ediyor. Tüm dünyada ay boyunca "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajları yayılacak. Her yer meme kanseriyle mücadelenin sembolü olan pembe ışıklarla donatılacak ve bu kampanya kapsamında herkes koyu pembe kurdeleler takacak. Her yıl Amerika'da, Esteé Lauder Şirketleri, bir kısım ürünlerinden elde edilen net kazancı Göğüs Kanseri Araştırma Vakfı?na bağışlıyor. 1992 yılından bugüne Estee Lauder Şirketler Grubu, 45 milyonu aşkın kurdele ve broşür dağıttı. Şirketin üst düzey Başkan Yardımcısı, Meme Kanseri Araştırma Vakfı'nın Kurucusu ve Başkanı Evelyn H. Lauder, "2004 yılında Amerikan Kanser Derneği, ABD'de 215.990 adet yeni yayılmacı meme kanseri vakasının teşhis edileceğini ve bundan dolayı 40.110 ölüm gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Unutmayın, bütün meme kanserlerinin yalnızca yüzde 1'ine erkeklerde rastlanmaktadır. 'Erken teşhis hayat kurtarır' mesajıyla ne kadar çok insana ulaşır ve araştırmaya ne kadar çok destek verirsek, bu rakamları aşağı çekmeyi başarabiliriz. Amaçlarımıza her zamankinden daha da yakınız" diyor. Ayrıca ekim ayında aralarında Aveda, Bobbi Brown, Clinique, Donna Karan, Michael Kors, Stilla ve Tommy Hilfiger'ın bulunduğu 12 Esteé Lauder Şirketler Grubu Markası, meme kanseri bilinçlenme kampanyasına katılacak. Özel günün anlam ve önemini vurgulamak üzere 21 Ekim'de ünlü markanın yaratıcısı Lauder, Paris'te konu ile ilgili konuşma yapacak.


DEVAMI 2004 EKİM ELELE SAYISINDA...
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