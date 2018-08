Esnemenin ve doğru teknikle durabilmenin gücüne inanan Finlandiyalı Marja Putkisto, yarattığı Putkisto metoduyla; özgürce hareket edebilmenin, esnemenin ve bedeni rahatça kontrol edebilmenin önemini vurguluyor ve diyor ki “Putkisto metodu hayatın tiyatro okuludur...''

Marja Putkisto'nun hedefi, yaşam boyu bağımsızlık ve hareket özgürlüğü vermek için bedenin genel dengesini sağlamak... Farklı esneme yöntemleriyle bireyleri daha derin bir anlayış seviyesine getirmeyi, böylece vücut biçimlerini değiştirmelerini ve yeniden tanımlayabilmelerini sağlıyor. Pozitif enerjisi ve sürekli gülen yüzüyle, kendisi gibi güzel şeylerden bahsetmeyi seviyor. En önemlisi de hareket etmenin insana en iyi gelen şey olduğunu savunuyor. Yarattığı esneme metodunda, her fırsatta “özgürlük, denge, cesaret, hareket, dayanıklılık, yenilik ve özgünlük” kelimelerinin altını kırmızı kalemle çiziyor. Kendine has esneme teknikleriyle, bedeni yeniden tanımlandırmak tek amacı. Biz de hem kendisini hem metodunu yakından tanımak amacıyla Bozburun Yarımadası-Kumlubük’te yer alan Dionysos Village Hotel’de Putkisto ile bir araya geldik. Doğayla bütünleşip, bol bol esneyerek Putkisto metodunun felsefesini anlamaya çalıştık. Hazır bir araya gelmişken, merak ettiğimiz soruların yanıtlarını da almayı unutmadık.



Putkisto metodunun hikayesini anlatır mısınız?

Hikayenin başlangıcı, kendimi tanımaya başladığım zamanlarda gün yüzüne çıktı... Bedenimde doğuştan gelen farklılığı pek görememiştim. O yaşlarda bunun bir özellik olduğunu düşünüyordum ama ne zaman ki küçük yaşlarda baleye başlayıp, herkesle aynı şeyleri yapamadığımı gördüm, o zaman anladım... Eğitmenlerim yetersiz olduğumu söylüyorlardı. Günlük egzersizleri yapmanın bile sakıncalı olduğunu söyleyen doktorlarım vardı. Bilimsel açıdan tabii ki doğruları vardı ama ben kendi yolumu seçtim. Bu çok uzun bir hikaye ama özetlemek gerekirse, omurgasında doğuştan bozukluk olan bir çocuğun öyküsü bu aslında. Zaman geçtikçe de uluslararası bağlamda hareketin özgürlüğünü benimseyen ve bunu yaymak isteyen bir kadının hikayesine dönüştü. Birçok uzman rahatsızlığımı tedavi etmek için operasyon geçirmem gerektiğini söyledi. Ama ben bu işi kendim halletmek istedim. Bedenimi fark ederek, kendi tekniğimi geliştirdim. İşe de yaradı.



Bedeninizi kendiniz iyileştirmeye çalışırken nasıl motive olup ilerlediniz?

İşe vizyonumu değiştirerek başladım. Kaslarımın boyu çok kısaydı. Bu kısalığı esneterek, uzatarak ilerlememin iyi olacağını düşündüm. Aslında bir yerde bedenimi doğasına döndürmeye çalıştım. Ortaya çıkardığım metot da bunun bir parçası aslında.







Putkisto yönteminin amacı nedir?

Bedenin farkına varmak, duruşu düzeltmek, doğru duruşla esneyebilmek ve iyi nefes almak metodumun olmazsa olmazları. İlk amaç; bedenin temeline inmek, onu görebilmek ve fark edebilmek... Tercihen açık havada, bedeninin doğasına dönerken, içinde bulunduğunuz muhteşem doğada hareket edebilmek önemli. Yapılan tekniklerle dengeyi işin içine katarak, doğru duruşu almak gerekiyor.



Söz konusu metodu yoga ve pilatesten ayıran özellikler neler?

Pilatesin yüzlerce, yoganın binlerce yıllık geçmişi var. İkisinin de amacı birbirinden farklı. Pilates bedene, yoga ise zihne odaklanıyor. Ben Putkisto yönteminde bunlardan farklı bir yol çiziyorum. Aynı zamanda bu üç metodu birbiriyle karşılaştırmamaya çalışıyorum. Kendine has bir tarzı var çünkü. Putkisto’yu bu egzersizlerden ayıran nokta “iletişim”. Metodumda; kişinin kendi doğasına dönmesini sağlayarak, temel hareketlerle bir karışım yaratmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Hareket etmenin A, B, C’si de diyebiliriz. Her şey basit ve minimal noktalarda başlıyor. Tıpkı İskandinav, Nordik ve Fin bakış açısında olduğu gibi... Metot kendi içinde farklı kollara ayrılıyor. Fiziksel uygulamaların yanı sıra cilt ve yüz gençleştirme yöntemleri de var.



Metodunuzu deneyenlerden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Zihinlerinin ve bakış açılarının değiştiğini söylüyorlar. Çünkü kimseyi herhangi bir şey değiştiremez. Her şey kişide başlar. Bu yüzden tavır ve tutumun çok önemli olduğuna inanıyorum.



Bu metoda özel motivasyon kelimeleri ya da cümleleri var mı?

"Hareket özgürlüğünü tat. Bağımsız ol. Bedenin ve potansiyelinin farkına var!"







Putkisto metodu’nun faydaları

1. Solunum tekniği geliştiriyor.

2. Derin esneme ile kısa, gergin kasları uzatıyor.

3. Birincil duruş/postüral kasları fark edip güçlendiriyor.

4. Bedeni daha iyi tanımaya yardım ediyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.