''Etkinliği en iyi sen bilirsin''

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Eğer “Nerede konser, parti var, ben oradayım” diyorsanız işte Event Hat tam sizin için bir uygulama

Etkinlik keşfetme ve paylaşımı üzerine kurulu olan Event Hat, App Store’daki yerini aldı. Event Hat, gideceğiniz etkinlikleri bulma konusunda size yardımcı olurken aynı zamanda ağınızdaki arkadaşlarınızla karşılıklı etkinlik paylaşımı yapmanızı da sağlıyor.



“Bu Akşam Ne Yapsak”lara Son!

Bir sosyal etkinlik uygulaması olan Event Hat ile “Bu akşam ne yapsak?” sorusu tarihe karışıyor! Sevdiğin grup ne zaman nerede sahne alıyor, müdavimi olduğun mekanda o gece ne var ya da takip ettiğin sanatçının en yakın sergisi ne zaman… Event Hat ile daha önce duymadığınız etkinlik haberlerine ulaşabileceğiniz gibi hashtag’ler sayesinde, yakınınızda gerçekleşen etkinlikleri görebilir, “Around Me” butonuna basarak etrafınızda olan bitenden haberdar olabilirsiniz. Ağınızda yer alan kullanıcılar arasında popüler olan etkinlikleri görmenizi de sağlayan uygulama, aynı zamanda bu etkinlikleri tarih sırasına göre de listeleyerek takviminize taşıyor. Bu takvimi, iPhone takviminizle eşleştirerek katılmayı planladığınız etkinlikleri de kolayca cihazınıza taşıyabiliyorsunuz.



“Kendi Etkinliğini Paylaş!”

Mangal partisi, doğum günü kutlaması ya da yeni ev partisi… Aynı zamanda kendi posterinizi yapıp yayınlayabileceğiniz Event Hat ile arkadaşlarınızı davet edebilir, onları kendi yapacağınız etkinliklerle ilgili kolaylıkla haberdar edebilirsiniz. Sosyal insanların, mobil platformda da sosyalleşmesini sağlayan Event Hat, sizi davet ediyor! Açıklanan etkinliklerden ilk siz haberdar olmak, etkinlik takviminizi oluşturmak ve arkadaşlarınızın gittiği etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız Event Hat’i ücretsiz olarak iOS cihazınıza indirebilirsiniz.