Europalia 20 yıl sonra gerçekleşiyor

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1996'da yapılamayan Europalia Kültür Festivali, 2015'te gerçekleşecek

1996’da yapılamayan Europalia Kültür Festivali, 2015’te gerçekleşecek. Belçika’da düzenlenen festivalin 2015 yılında konuğunun Türkiye olması için gerekli anlaşmalar imzalandı Festivalin sanatsal küratörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, idari komiserlik görevine ise Rönesans Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Erman Ilıcak getirildi. Eropalia’nın geleneği gereği bu görev iş adamları tarafından yürütülüyor. Belçika’da 45 yıldır düzenlenen festival, Türkiye kültür ve sanatını Avrupa ’nın da başkenti sayılan Brüksel’e taşıyacak. Geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Seneye 25’incisi düzenlenecek festival, Türkiye’den sinema , müzik, çağdaş sanat, tasarım, tiyatro gibi hemen her dalda kültürel ürünlere yer verecek. Eropolia Türkiye, 15 Kasım 2015’te başlayacak ve 20 Ocak 2016’da sona erecek. Son yıllarda Rusya, Hindistan ve Çin’in konuk olduğu Eropalia’da 150-200 kadar etkinliğe bir milyona yakın izleyicinin katıldığı bildiriliyor. Belçika ve Türkiye hükümetleriyle birlikte sponsorlukların da katkıda bulunacağı festivalin bütçesi ise 12 milyon Avro. Dün İstanbul ’da bir basın toplantısı düzenleyen Hasan Bülent Kahraman, Avrupa’nın Türkiye’ye, Türkiye’nin de Avrupa’ya 20 sene öncesinden çok daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu bakımdan etkinliklerin Avrupa’ya Avrupa kültürünü de hatırlatacağını sözlerine ekledi. Kahraman, “Türkiye’de etkinlik gösteren tüm kurumları bu alanda yer almaya davet edeceğim. Burada bir devlet etkinliği yapmıyoruz. Sivil yanı, kurumlar, disiplinler arası etkileşimi çok önemli bir iş Eropolia. O nedenle bütün kurumları çağırıyoruz” diye konuştu.



1996’da ne olmuştu?

Türkiye’nin konuk ülke olması için Belçika’yla gerekli anlaşmalar imzalanmıştı. Projenin öncülüğünü Nejat Eczacıbaşı üstlenmişti. Beklenmedik ölümü üzerine görevi Bülent Eczacıbaşı devralmıştı. Ne var ki Eropalia, dönemin çalkantılı siyasi ortamından da etkilenmiş Türkiye’nin o dönem gittikçe derinleşen insan hakları ihlalleri ve buna bağlı Kürt sorunu, azınlık hakları gibi meseleleri gündeme gelmiş etkinliklerin yapılması gittikçe bir çıkmaza girmişti. O süreçte Belçika’daki sponsorlukların çekilmesi, bütçenin bir türlü denkleştirilememesi kadar Türkiyeli bürokratların mesela eski eserlerin gönderilmesi konusunda uzlaşmaz tavır takındıkları da yazılıp çizilmişti. Neticede Europalia gerçekleştirilememişti…