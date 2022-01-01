2022’nin sonuna kadar evlerimiz hayatımızın odak noktası olacak gibi görünüyor. Ancak pandemi nedeniyle edindiğimiz yeni alışkanlıkların pandemi sonrasında da hayatımızda kalıcı olacağına dair ciddi yorumlar var.

Evden çalışmak, dijital dünya üzerinden sosyal hayatı organize etmek gibi alışkanlıklar pandemi sonrasında dahi hayatımızda kalacak gibi görünüyor. Peki evimizde hayatımızı daha pratik hale getirecek küçük ipuçları duymak ister misiniz? Hayatınıza her gün fazladan onlarca dakika katacak, küçük ama faydalı çözümler…



1. MUTFAK ARAÇLARI KOLAY ERİŞİLEBİLİR OLMALI



Her gün neredeyse üç öğün yemek hazırlarken, çok önemli bir zamanımızı alan mutfakta yemek hazırlama araçlarını kolay erişemeyeceğimiz noktalara koymak büyük bir hatadır. Örneğin, blender yemek hazırlama sürecini çok hızlandıran, çok pratik bir araçtır. Doğrama, rendeleme gibi zaman alan pek çok işi saniyeler içinde gerçekleştiren bu cihazı genellikle kolay ulaşamayacağımız bir dolapta saklarız ve ihtiyacımız olduğunda, uzanıp çıkarmaya, kurmaya, fişe takmaya üşeniriz. Bu yüzden de soğanları, domatesleri, salata malzemeleriniz elimizde doğramaya kalkışınca, gitti size 10 dakika… Oysa blender tezgah üzerinde ve fişe takılı beklese, soyduğumuz soğanı ufalamak sadece birkaç saniyelik iş olacaktı.



2. O SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ YOK MU?



Çoğu insanın banyosunda, ayna önündeki rafta veya lavabo üzerinde minik yanık lekeleri olduğunu görebilirsiniz. Saç düzleştiricisi kullanırken veya kullandıktan sonra, soğuması zaman alan bu cihazı, o aşırı sıcak haliyle rafın veya lavabonun kenarına bırakmak hem çok tehlikeli bir iştir hem de soğumasını beklemeye kalkınca, evden çıkışımız gecikebilir. Oysa, taş, kil veya mermer gibi yanmaz bir malzemeden yapılmış, kaşıklık benzeri uzun ve içi oyuk bir altlık, saç düzelştiriciyi kullanırken büyük bir zaman kazandırır. Cihazın sağı solu yakmaması için dengede kalmasına çalışırken veya soğumasını beklerken kaybettiğimiz zamanı, basit bir altlık ile geri kazanmış oluruz.



3. ÜTÜ



Evet, ütü yapmak çok zaman alan bir işlem ve çoğu insan bu külfetten kaçmak için ütüsüz kıyafetler giymenin moda olması için dua bile ediyor olabilir. Ancak ütünün bir sorunu da, işi bittikten sonra soğumasını beklerken onu yerine geri koymamızın zor olması. O nedenle, ütüler soğuyana kadar ütü masası açık kalır ve üzerindeki ütü yuvasına ütünün soğumasını beklemek zorunda kalırız. Bu sırada dışarı çıkmak zorunda olabiliriz, işe gecikiyor olabiliriz ve eve döndüğümüzde, ortalıkta açık bir ütü masası görmek çok da hoş bir görüntü yaratmaz. Oysa, 20 x 20 santim boyutlarında ince bir mermer taş altlık, ütünün hızla soğuması için çok ideal bir araçtır. Soğumasını istediğiniz ütünün yüzeyini bu taşın üzerine yerleştirirseniz, taş ütüdeki ısıyı alıp geniş bir yüzeyde havaya yayacak ve bir iki dakika içinde ütünüz yangın çıkarmayacak güvenli ısılara inecektir.



4. AKILLI AMPULLER



Evdeki ampulleri akıllı ampullerle değiştirmek ilk başta maliyetli bir iş gibi görülebilir ama faydalarının çok yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor. Akıllı ampuller, evdeki Wifi ağına bağlı çalışır ve akıllı telefonunuzdaki uygulama üzerinden direkt kontrol edilebildiği gibi, tercih ettiğiniz şekilde de programlanabilir. Siz uyurken, evin içinde bazı odaların ışıklarını random olarak birkaç dakikalığına yakarak, dışarıda kurban seçmeye çalışan hırsızlara, evde uyanık insanlar olduğu izlenimi de verebilen bu ampulleri ayrıca oturduğunuz yerden açıp kapatabilirsiniz. Hatta evde değilken bile ampullerinizi açıp kapatarak, hırsızları evinizden uzak tutabilirsiniz.