EvBahçe dergisinin Eylül sayısı çıktı!

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Evbahçe ile sonbahar renklerini keşfedin!

EvBahçe dergisinin Eylül sayısında sonbaharın yüksek enerjisine siz de tanık olabilirsiniz. Eviniz için tasarım merdivenler, modadan ilham alabileceğiniz aksesuarlar ve mobilyalar, çocuk odaları sizleri bekliyor. Ayrıca bu sayısında sınırları zorlayan, farklı stilleri tek bir mekanda buluşturabileceğiniz eklektik stil ilginizi çekecek. New York evinin “boşluk illüzyonu tasarımı” ile nasıl koskocaman bir eve dönüşebildiğine şaşıracaksınız. Mevsimin çiçekleriyle yaratabileceğiniz “sonbahar bahçesi” tüyolarından ilham alabilirsiniz. Gölet tadındaki doğal havuzlar, doğanın mucizesi succulentlerin evlerimize taşıdığı farklı tasarımlarla sonbaharı yenilenmiş bir şekilde karşılayacaksınız. ‘Bahçe Rehberi 100 Soru-Cevap’ kitapçığıyla bahçeye dair pratik bilgiler, ipuçları ve çözüm önerileri de EvBahçe dergisinin bu ayki hediyesi…

