Evcil hayvan sosyal ağı Moofio, kayıp evcil hayvanların bulunabilmesi için uygulama içerisinde “kayıp-bulunan” bölümüyle hizmet veriyor.

Bir evcil hayvan kaybolduğunda eskiden başvurulan yöntemler; ilan asmak, veterinerlere haber vermek, sokak-sokak dolaşmak iken, artık dijital bir dokunuşla birlikte sosyal medya paylaşımlarına dönüştü. Moofio’nun kaybolan evcil hayvanlar için uygulama içinde sunduğu “kayıp-bulunan” bölümü içerisinde kullanıcılar, kayıp evcil hayvanlarının fotoğrafını ve bilgilerini paylaşarak yardım isteyebiliyor. Lokasyona göre de belirleme yapabilen hayvan sahipleri Moofio kullanıcılarının güç birliğinden yararlanabiliyor.



Moofio kayıp-bulunan bölümünde 6 ay içinde 50’den fazla evcil hayvan kayıp ilanı paylaşıldı ve bunların yüzde 10’u mutlulukla sonuçlandı. Daha fazla bilgi için: www.moofio.com

