Evde kedi dilli tiramisu yapmaya ne dersiniz?

İtalyan kökenli lezzetli bir yaş pasta olan tiramisunun İtalyanca anlamının "Tira mi su" yani "Beni kendime getir" olduğunu biliyor muydunuz? Tatlı ile canlanmak, kendine gelmek isteyenlerin tercihi olan tiramisunun farklı yapılış biçimleri olsa da mascarpone ile yapılan kedi dilli tiramisu en çok tercih edilenlerden biri. Ana malzemesi kahve ve muhallebi olan tiramisu hazır pastaban ile de yapılsa da orjinali kedi dili ile yapılandır. Hem görüntüsü hem tadı ile gönülleri fetheden tiramisu özel günlerin ve beş çaylarının da vazgeçilmezlerindendir. Peki, evde kedi dilli tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu için gereken malzemeler nelerdir? İşte tiramisu yapımının püf noktaları: (Bu tarifin ardından kestaneli tiramisu nasıl yapılır? konulu makalemize de bakabilirsiniz)

KEDİ DİLLİ TİRAMİSU TARİFİ



Malzemeler:



• 18 adet kedi dili bisküvi

• Kreması için 3 su bardağı süt

• 3 yemek kaşığı un

• 2 yemek kaşığı buğday nişastası

• 4 buçuk yemek kaşığı şeker

• 2 yemek kaşığı dolusu labne peyniri

• 1 tatlı kaşığı vanilya

• 1 yemek kaşığı tereyağı

Tiramisuyu ıslatmak için gereken malzemeler;

• 1 yemek kaşığı Türk kahvesi

• 1 çay bardağı süt

Yapılışı:

Öncelikle kremayı hazırlamak gerekiyor. Un, şeker ve nişastayı bir tencereye alıp karıştırın.

Daha sonra yavaş yavaş sütü ilave edin. Karıştırarak kaynayana kadar pişirmeye ve karıştırmaya devam edin.

Vanilya, tereyağı ve en son labne peynirini de ilave ederek bu şekilde de karıştırın.

Yumuşak bir kıvama gelmesini sağlayın.

Tatlıyı yapmak için bir borcam çıkartın. Birkaç dakika sonra ılımış olan muhallebiyi kalıbın dibini kapatacak kadar dökün.

Daha sonra kedi dillerini ıslatmak için Türk kahvesi ve sütü bir cezvede karıştırın. Sıcak süte kahveye döküp karıştırıp eritirseniz çok kolay olur.

Kedi dili bisküvileri bu kahve karışımına batırıp çıkarın ve muhallebinin üzerine tek tek dizin.

Sütün içerisinde yumuşamaması için çok fazla bekletmeyin yalnızca her iki tarafını batırın ve çıkarın.

Kedi dillerini sıraladıktan sonra tekrar muhallebiyi dökün. Bu şekilde iki kat devam edin.

En son ise kalan muhallebi ile üzerini tamamen kapatın. Üzerine kakao serpin. Bu şekilde streç ile sarıp dolaba kaldırabilirsiniz.

Dolapta yaklaşık 2-3 saat bekledikten sonra kedi dili tiramisu hazır hale gelecektir.





Kedi dili nedir?



Hem şekli hem de görünümü itibari ile kedi dilini andıran bir bisküvi çeşidi olan kedi dili genellikle tatlı ve pasta yapımında kullanılır. Kedi dili ile yapılan en bilinen tatlılardan biri de tiramisudur.



Tiramisu tarifinin püf noktaları



• İlk olarak hazırlanması gereken kısım kremadır. Öncelikle şeker ve yumurtayı birlikte çırpın.

• Daha sonra unu dökün ve yavaş yavaş sütü ekleyerek karıştırın.

• Tiramisu hazırlarken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de labne peynirini önceden koymamaktır. Labne peyniri en son eklenir ve iyice karıştırılarak tüm malzemeye geçmesi sağlanır.

• Labne peynirini ekledikten sonra uzun dakikalar kremayı ocakta bekletmenize gerek yoktur. Bir dakika daha kaynatıp ocağı kapatabilirsiniz.

• Son olarak dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kedi dilini ve kremayı tamamen soğutmadan bir araya getirmek gerektiğidir. Aksi takdirde krema eriyecek kedi dili de hamur gibi bir hale gelerek aşırı yumuşayacaktır.







