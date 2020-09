Elele bu ayın en ilgi çeken kitaplarını ele alıyor.

Butik Oteller, Mevsim Normalleri, Balkon Sefası, Dans Dans Dans ve Hayatı Yeniden Başlat kitaplarını yakından inceliyoruz...



BUTİK OTELLER



Saffet Emre Tonguç

ALFA



Saffet Emre Tonguç, yeni normalin ilk gününde itibaren adım adım gezdiği Ege ve Akdeniz’den seçtiği butik otelleri yerinde inceliyor. Gittiğiniz yerde turist olduğunuzu unutturacak bu eserle içinizdeki seyahat avcısını uyandırmaya hazır olun.



MEVSİM NORMALLERİ



Neslihan Önderoğlu

CAN



Erkeklerin dünyasında yer bulamayan kadınlar, dağılmış aileler, kırık kalpliler ve diğerlerine dair öykülerle tanışın. Hayatın her alanından, her kesimden ve her yaştan hikayeleri okuyucunun hislerine teslim eden yazar, özenle kurduğu sahneleri satırlarına yansıtıyor.



BALKON SEFASI



İsmail Saymaz

İLETİŞİM



Erzurum türküsünün soluğu, Karadeniz’in yerinde duramayan rüzgarı, İstanbul’un hovardalıklarını bir araya getiren bol renkli memleket hikayelerini keşfedin. Saymaz, ilk andan itibaren tüm sayfalarda sizinle birlikte öyküleri adeta yaşıyor.



DANS DANS DANS



Haruki Murakami

DOĞAN



Edebiyat dünyasının popüler ismi Murakami ile kırılgan ve tekinsiz dünyamızın çarpıcı öyküsüne davetlisiniz. Ortadan kaybolan çekici bir kadının, yalnızlığı anlamlandırma çabası içindeki bir adam ile birlikte gizemli bir dünyanın kapılarını aralıyoruz.



HAYATI YENİDEN BAŞLAT



Ebru Demirhan

CERES



Her doğum kendi içinde bir hikayeye sahip. Anne ve babanız varlığınız öğrendi anda ne hissetti? Sonrasında neler oldu? Tüm yaşananlar bilinçaltınıza kaydoldu ve sonrasında yaşamla aramızdaki bağı şekillendiriyor. Kendi derinlerinizde bir yolculuğa hazır olun.