menu

close

menu

close

menu

close

Eylül ayında okunacak favori 5 kitap

Eylül ayında okunacak favori 5 kitap

Elele bu ayın en ilgi çeken kitaplarını ele alıyor.

Butik Oteller, Mevsim Normalleri, Balkon Sefası, Dans Dans Dans ve Hayatı Yeniden Başlat kitaplarını yakından inceliyoruz...

BUTİK OTELLER

Saffet Emre Tonguç
ALFA

Saffet Emre Tonguç, yeni normalin ilk gününde itibaren adım adım gezdiği Ege ve Akdeniz’den seçtiği butik otelleri yerinde inceliyor. Gittiğiniz yerde turist olduğunuzu unutturacak bu eserle içinizdeki seyahat avcısını uyandırmaya hazır olun.

MEVSİM NORMALLERİ

Neslihan Önderoğlu
CAN

Erkeklerin dünyasında yer bulamayan kadınlar, dağılmış aileler, kırık kalpliler ve diğerlerine dair öykülerle tanışın. Hayatın her alanından, her kesimden ve her yaştan hikayeleri okuyucunun hislerine teslim eden yazar, özenle kurduğu sahneleri satırlarına yansıtıyor.

BALKON SEFASI

İsmail Saymaz
İLETİŞİM

Erzurum türküsünün soluğu, Karadeniz’in yerinde duramayan rüzgarı, İstanbul’un hovardalıklarını bir araya getiren bol renkli memleket hikayelerini keşfedin. Saymaz, ilk andan itibaren tüm sayfalarda sizinle birlikte öyküleri adeta yaşıyor.

DANS DANS DANS

Haruki Murakami
DOĞAN

Edebiyat dünyasının popüler ismi Murakami ile kırılgan ve tekinsiz dünyamızın çarpıcı öyküsüne davetlisiniz. Ortadan kaybolan çekici bir kadının, yalnızlığı anlamlandırma çabası içindeki bir adam ile birlikte gizemli bir dünyanın kapılarını aralıyoruz.

HAYATI YENİDEN BAŞLAT

Ebru Demirhan
CERES

Her doğum kendi içinde bir hikayeye sahip. Anne ve babanız varlığınız öğrendi anda ne hissetti? Sonrasında neler oldu? Tüm yaşananlar bilinçaltınıza kaydoldu ve sonrasında yaşamla aramızdaki bağı şekillendiriyor. Kendi derinlerinizde bir yolculuğa hazır olun.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Siz nasıl bir kedi sahibisiniz? İşte 5 farklı grup...
Amatörlerin vazgeçilmez spor tercihi!
Sosyal medyada para kazanma yolları
Yaz bitmeden
Yeni wellness trendleriyle kendinizi şımartın
Hasankeyf’i nasıl bilirdiniz?
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Siz nasıl bir kedi sahibisiniz? İşte 5 farklı grup...
Amatörlerin vazgeçilmez spor tercihi!
Sosyal medyada para kazanma yolları
Yaz bitmeden
Yeni wellness trendleriyle kendinizi şımartın
Hasankeyf’i nasıl bilirdiniz?


En çok okunanlar

Son Eklenenler