Ezber bozuyor

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Güçlü duruşu, rahat iç tasarımı ve çarpıcı görüntüyle Fiat Freemont; ezber bozacak cinsten.

Yazı: Arzu Sözeri

Fotoğraflar: Nurdan Usta



Fiat Freemont; ihtiyacımız olanı veriyor. Güçlü duruşu, çarpıcı ve rahat iç tasarımı, rahat yol tutuşu ile bir kadını güçlü kollarıyla saran yakışıklı bir erkek gibi... Sırtınızı yaslayın ve ona

sahip olmanın keyfini çıkarın.



Kadın dergilerinde kadın çalışan sayısı fazladır. Görsel yönetmenimiz ise bizim Superman’imiz... Aklımızın ermediği her teknik konu, araç muayeneleri, ‘amanın yolda kaldım!’ gibi çaresizliklerimizde yüzde 100 yanımızdadır Koray. Test sürüşlerinde de türlü türlü işler geliyor başıma. Ofisin konumu itibarıyla yokuşu, trafiği, otopark sorunsalı, ‘aracı almaya geldiler, ben toplantıya çıkacağım, ne olacak şimdi?’ gibi krizsel her sorunda ararım kendisini. Peki bu ay ne oldu? Fiat Freemont geldi, ezber bozuldu. Kar, yağmur, TIR falan hikaye. Güçlü bir SUV o...



