Facianın 102. yılında Titanik

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Bugün 14 Nisan, yani Titanic faciasının 102. yıl dönümü...

RMS Titanic, White Star Line şirketine ait Olympic sınıfı bir yolcu gemisiydi. Harland and Wolff (Belfast, İrlanda) tersanelerinde üretilmişti. 1912 yılında 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmış ve yaklaşık iki saat kırk dakika içinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömülmüştü. 1912'de yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisiydi. Batışı 1514 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve dünya savaşları dışındaki en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçti...



Olaydan tam 85 yıl sonra, James Cameron'un yönettiği ve başrollerini Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun oynadığı film sinema salonlarında fırtınalar estirdi ve tam 11 Oscar ödülü aldı.



1997 yapımı Titanic filminden kareler...