Garanti BBVA’nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması 13’üncü yılında fark yaratan kadın girişimcilerini arıyor.

Garanti BBVA’nın Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu sene 13’üncü kez düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması için başvurular geçtiğimiz ay başladı. İş hayatında fark yaratan başarı hikayelerini tüm Türkiye ile paylaşarak diğer kadın girişimcilere ilham kaynağı ve rol model olacak adaylar, yarışmaya garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak 31 Ağustos 2019 tarihine kadar başvurabilecek. Yarışmanın dört ayrı kategorisinden biri olan ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülünü alacak girişimcinin 50 bin lira kazanacağı yarışmada, ‘Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci’, ‘Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci’ ve ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ kategorilerinin birincileri ise 40 bin liralık ödülün sahibi olacak.



Jürinin odaklandığı kriterler

Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşmakla birlikte; başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendiriliyor. Yarışmanın jüri üyeleri arasında; Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem yer alıyor.



“Kadının ekonomiye katılımı desteklenmeli”

Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için kadının iş gücüne ve ekonomiye katılımını desteklemeyi önemsediklerinin altını çizen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Bu kapsamda bütünsel bir program olarak ele aldığımız kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerimizi ‘finansman sağlama’, ‘cesaretlendirme’, ‘eğitim’ ve ‘yeni pazarlara açılma’ olarak dört temel başlıkta odaklıyoruz. Bu kapsamda, uzun yıllardır yaptığımız gözlemler ve sahip olduğumuz deneyim ile fark ettik ki kadın girişimcilerin eksikliğini en fazla hissetikleri şeylerin başında cesaretlenme ve kendi hikayelerini duyurma konuları geliyor” diyor ve ekliyor: “Bu yıl, elimizi bir kez daha taşın altına koyarak Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı 13’üncü kez düzenliyoruz. Bugüne kadar on binlerce başvuru alan yarışmaya katılan kadın girişimciler, başarı hikayeleriyle diğer girişimcilere ve girişimci olmak isteyen kadınlara rol model oldular. Her geçen yıl da farklılaşan hikayelerle ilham kaynağı olmaya devam ediyorlar. Bu yarışmanın Türkiye’de kadın girişimcilik ekosistemine sunduğu katkıyı yaptığımız araştırmalarla net olarak görüyoruz. Yarışmaya katılan kadın girişimciler ilişkilerini geliştirme fırsatı bulurken, çevrelerindeki kadınları motivasyonel anlamda olumlu yönde etkiliyor. Genel olarak yarışma, tüm girişimcilik ekosistemi için de çalışmalarını geliştirmek konusunda ilham kaynağı oluyor. Garanti BBVA olarak, yıllardır kesintisiz sürdürdüğümüz bu yarışma ile kadın girişimcilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. İşini geliştirmek, sürdürülebilir kılmak, azmi ve cesaretini tüm ülkeye anlatmak isteyen kadın girişimcilerimizi bu yarışmaya katılmaya, bizlerle hikayelerini paylaşmaya davet ediyoruz.”



“Azmi ve cesur adımlarıyla girişimci kadınlara rol model olmak isteyen kadın girişimcilerimizi yarışmaya katılmaya, bizlerle hikayelerini paylaşmaya davet ediyoruz.”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran