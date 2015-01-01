2015 Kişisel Gelişim Mutluluk Ajandası sevdikleriniz ve kendiniz için farklı ve yararlı bir yılbaşı hediyesi olabilir.
Mutluluk Ajandası Projesi; her yıl sonunda insanların geçmiş yılı değerlendirebilmeleri ve yeni yıl için iyi dilekler oluşturabilmeleri göz önüne alınarak ortaya çıkarıldı. Bir psikolog tarafından hazırlanan Kişisel Gelişim Mutluluk Ajandası, içerdiği egzersizler ve motive edici sözlerle kişilerin gün içinde kendini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor ve bu becerilerini geliştirmede yol gösteriyor. Ajandayı kullananlar, her gün oluşturdukları kayıtlarla, haftalık, aylık, yıllık veya istedikleri bir zaman aralığında duygu durumlarını olumlu ve olumsuz ölçekte takip edebiliyor, bu sayede hayatlarının nasıl ilerlediğine dair kendi farkındalıklarını yaratabiliyorlar. Kişisel Gelişim Mutluluk Ajandası, D&R, Nezih Kitapevi, Remzi Kitabevi gibi birçok mağazada satışa sunuldu.