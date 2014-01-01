&Felt sadece BrandZoo’da!

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BrandZoo, keçeden üretilmiş kıyafet ve aksesuarlarıyla tanınan &Felt'e ev sahipliği yapıyor.

Sıra dışı ürünler aradığınızda akla gelen ilk adresler arasında yer alan BrandZoo, sıra dışı bir markaya daha ev sahipliği yapıyor. Şık ve sade tarzıyla olduğu kadar çevreci ve koruyucu olmasıyla dikkat çeken, keçeden üretilmiş kıyafet ve aksesuarlarıyla tanınan &Felt markası sadece BrandZoo’da satışa sunuldu.



&Felt’in 2014 kış koleksiyonunda keçe tasarımlarda görmeye alışık olunan nötr renklerin yanı sıra parlak turuncu, mor, mavi ve yeşiller de kullanılmış. %100 yünden elde edilen keçe, tamamen zararsız boyalarla renklendirilmiş ve İskandinav sadeliğinde, spor bir şıklığa dönüştürülmüş.



Yün, derinin aksine koyun canlıyken toplanabiliyor ve bu sayede &Felt’in keçe kıyafetleri imal edilirken herhangi bir canlıya zarar verilmemiş oluyor. Keçe üretimi sırasında her bir kıl birbiriyle iç içe geçirildiği için rüzgarı içeri almıyor ve vücut ısısı da kıyafetin içinde kalabiliyor. Bu özellik sayesinde &Felt ürünleri kendilerine yazın da kullanım alanı bulabiliyor. Her bir modeli limitli olarak üretilen &Felt markalı ürünler tamamen geri dönüştürülebilir olmasıyla da çevreye duyarlı kullanıcılara sesleniyor.

