Ferrari rüzgarı çok sert esti

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Formula 1 hayranları Intercity İstanbul Park'a akın etti. 35 bin Formula 1 hayranı İstanbul Park'ta buluştu.

Nisan ayında Monza’dan start alan, Ferrari Racing Days’in 6.yarışı, Intercity Istanbul Park’ta 24 Ekim Cuma günü başlayıp, 26 Ekim Pazar günü son erdi.



3 gün boyunca devam eden yarışları, Cumartesi günü 11.000, Pazar günü ise 24.000 kişilik seyirci kitlesi büyük coşkuyla seyretti.



13 farklı ülkeden pilotların katılımıyla gerçekleşen yarışların yanı sıra hafta sonu boyunca Ferrari sahipleri de kendi araçlarıyla ayrılan süre dahilinde piste çıktılar.



Bugün koşulan Trofeo Pirelli Coppa Shell yarışında Belçikalı pilot Jacques Duyver günü birinci, Hollandalı pilot Fons Scheltema ikinci, İtalyan pilot Massimilano Bianchi üçüncü olarak bitirdi. Günün en hızlı 2 turunu atan pilot ise 02:02 saniyelik süresi ile yarışı dördüncü bitiren Erich Prinoth oldu.



Ferrari Formula 1 takımının pist üzerinde yatığı muhteşem gösteriler ise ana tribünü dolduran 24.000 Formula 1 hayranına heyecan dolu dakikalar yaşattı.