Feshane'de Kastamonu günleri

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Bu yıl 7. kez Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) tarafından düzenlenen Feshane Kastamonu Günleri, 15 Mayıs Perşembe Günü kapılarını açıyor

Geçtiğimiz yıl 1 milyon katılımın gerçekleştiği Feshane Kastamonu Günleri’nde bu yıl da yine yoğun bir katılım bekleniyor. 15 Mayıs Perşembe günü saat: 14.00’de Kastamonulular Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde Feshane’de başlayacak etkinliklerde yöresel Kastamonu yemekleri, konserler, sergi ve panellerle ziyaretçiler dört gün boyunca keyifli saatler yaşayacak. Özellikle Türkiye’nin en önemli gurmeleri tarafından da tam not alan Çekme Helva, Etli Ekmek, Banduma, Tirit, Samsı ve Mıklama festival boyunca tadı damağınızda kalacak lezzetler arasında yer alacak.