Fiat 500L'yi test ettik

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Tarzı olan anneler için...

Yazı: Arzu Sözeri



Çocuklarla arabada seyahat etmek farklı sorumluluklar getiriyor. Başarılı bir seyahat için seçilen otomobil önemli. Eğer arka koltuk zamanındaysanız çocuğa erişebilirlik önem taşıyor. Bir sonraki etap ön koltuğu paylaşmaya geliyor ki orada da birçok kriter var. Lakin yönetim biraz elinizden kayabiliyor. Bu ay yola fotoğrafçımız Nurdan Usta’nın 16 aylık oğlu mehmet Yiğit ile çıktık.

Benim bu ay seçenekler arasından denediğim model Fiat 500L oldu. 500L ile ilk olarak İtalya’da lansmanı sırasında tanıştım. Muhabbeti İstanbul’da devam ettirdik. Dar sokaklar için yaratılmış, geniş camları olan, şahane, renkli bir şehir otomobili kendisi. Fiat 500 modelini andırsa da iç mekan ferahlığı ve dış tasarımıyla farkını ortaya koyuyor. Üç farklı versiyonu var. Pop, Popstar ve Rockstar. Türkiye pazarında Rockstar sahne alıyor öncelikli olarak. Her bakımdan eğlenceli bir görünüşü var. Gövdesi çift renkli olarak tercih edilen 500L, 20’den fazla renk seçeneğiyle karşımızda.

